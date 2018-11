XVI Congreso de la UJC eligió un Comité Central con paridad de género

Entre el viernes y ayer se realizó el XVI Congreso de la Unión de Juventud Comunista (UJC) bajo el lema: “50 años de Liber, Hugo y Susana. Por la alegría venceremos”, cuyo objetivo fue congregar a los jóvenes del sector para debatir sobre la realidad de la juventud uruguaya y la situación actual de la región, que “necesita de jóvenes organizados que asuman la responsabilidad de hacerle frente firmemente a la contraofensiva del imperialismo”, según publicó la UJC en su página de Facebook.

Los jóvenes comunistas eligieron una frase del revolucionario cubano Fidel Castro para presentar el encuentro por medio de las redes sociales: “¿Y qué juventud queremos? ¿Queremos, acaso, una juventud que simplemente se concrete a oír y a repetir? ¡No! Queremos una juventud que piense, una juventud que aprende por sí misma a ser revolucionaria, una juventud que se convenza a sí misma, una juventud que desarrolle plenamente su pensamiento”.

El acto de apertura se realizó en la Huella de Seregni, donde se compartió la lectura de saludos de organizaciones comunistas de la región y del presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, además de un video del sociólogo argentino Atilio Borón. Asimismo, hablaron el secretario general del Partido Comunista (PCU), Juan Castillo, y la secretaria general de la UJC, Lucía Ubal. Castillo se refirió a la emoción que implica para el PCU que la juventud los convoque a debatir y ver cómo los jóvenes “han abrazado la causa del marxismo-leninismo” y el compromiso de trabajar por la “independencia”, la “libertad” y la “construcción del socialismo”.

El senador sostuvo que en el mundo actual, que “se comunica con 140 caracteres y que se cree que por estar más conectado transmite algunas cosas más rápido”, los desafíos que enfrentan los jóvenes militantes quizá sean más grandes que antes y que estos avances tecnológicos “no pueden ni deben desplazar la participación activa”. Sino que “hay que aprender a usar mejor esa tecnología para facilitar la tarea de avanzar más rápido en los caminos de la justicia social y la revolución”.

Al lanzamiento siguieron espacios de intercambio sobre metodologías de trabajo para alcanzar otra manera de vivir, la necesidad de la lucha y la organización de las formaciones jóvenes para conquistar un cuarto gobierno del FA y el funcionamiento de la organización. También se analizó cuáles fueron los avances desde el último Congreso de la UJC y en qué aspectos aún se debe trabajar.

Ayer, al finalizar el Congreso, la diaria dialogó con dos de los miembros reelectos del Comité Central (CC) de la UJC, el ex secretario de organización Claudio Arbesún y el ex secretario de Finanzas Mateo Carvalho. Arbesún explicó que la semana que viene esta nueva dirección política se reunirá para distribuir las responsabilidades entre sus integrantes. “Estuvimos haciendo la síntesis de una discusión que empezó el 16 de agosto, cuando la dirección saliente puso a disposición de la UJC las tesis para el Congreso. Estuvimos analizando la coyuntura nacional e internacional en la que nos estamos moviendo hoy con el avance del fascismo y la derecha a nivel regional, particularmente, que viene a barrer con las conquistas de los pueblos, y cómo nos tenemos que parar en Uruguay de cara a un año y medio de combate contra el derecho, poniendo sobre la mesa no que la izquierda es la alternativa menos mala, sino que es la única que coloca un horizonte de dignidad y mayor igualdad para nuestro pueblo”, dijo Arbesún. Agregó que en este contexto debatieron sobre “qué UJC precisamos” y eligieron una nueva dirección, que “será la que les va a hacer frente a todos esos desafíos”.

Por su parte, Carvalho destacó que por primera vez se eligió un CC con paridad de género sin necesidad de aplicar cuotas. “La paridad la tenemos en todas las direcciones intermedias, la Departamental de Montevideo, el seccional universitario y el propio Congreso. Y ahora se instaló también en el CC”, dijo. Para el dirigente comunista, los desafíos principales de la nueva dirección son “el crecimiento de la organización y el desarrollo de la estructura a lo largo y ancho de todo el territorio nacional”. “Llegamos a este congreso con 12 departamentos representados, y eso nos coloca con una estructura a nivel nacional para poder hacerle frente a la campaña por el cuarto gobierno del FA. Vamos a apuntar los planes inmediatos a fortalecer esa campaña, que se enmarca en una regionalidad muy compleja. Hoy el tenemos un desafío mayor, porque los jóvenes son de los que más sufren el avance del neofascismo y la derecha a nivel regional”, explicó. Finalmente, destacó la enorme “responsabilidad” que significa tener un precandidato comunista entre los cuatro del FA: “Es un orgullo y nos da otra fortaleza de recorrido militar por un candidato propio”.