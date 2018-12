Colectivos se movilizan contra la reforma de Larrañaga

En mayo, el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga (Alianza Nacional, AN) lanzó su campaña de recolección de firmas para una reforma de la Constitución con la que pretende introducir cambios en materia de seguridad, que denominó “Vivir sin miedo”. Con el paso de los meses, miles de personas se han adherido a la iniciativa. Pero también hay un sector de la sociedad que rechaza la reforma y –como en su momento ocurrió con la campaña “No a la baja”– fueron los jóvenes quienes decidieron organizarse contra la reforma.

Por el momento se trata de dos colectivos: YoNoFirmo, impulsado por un grupo de estudiantes del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (Cecso) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), y Vivir sin Represión, que agrupa a liceales de los liceos número 4, 36, 26 y 73. Ambas organizaciones rechazan la reforma y proponen, por diversas vías, generar conciencia sobre los contenidos de esta iniciativa impulsada por el nacionalista.

Diana Balado, estudiante de la FCS y coordinadora de YoNoFirmo, comentó a la diaria que la idea surgió conversando entre compañeros integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del CECSO sobre sus contextos de trabajo con poblaciones vulnerables. Era una percepción común un creciente pedido social de punitivismo, prisión y castigo. Ante esa realidad, y con el aumento de la cantidad de firmas en adhesión a Vivir sin Miedo, decidieron organizar una contracampaña.

“La idea no es recolectar firmas porque no proponemos un plebiscito diferente, lo que queremos es que no se firme”, explicó Balado sobre YoNoFirmo. Se trata de una campaña de concientización para que las personas no apoyen la reforma.

El martes realizarán una primera reunión para determinar la modalidad de trabajo en la sede de Agrupación UTE, a las 20.00. El encuentro es abierto al público, para “pensar en conjunto entre los colectivos, actores sociales y ciudadanos en general qué decir y qué hacer [respecto de la campaña]”, comentó la estudiante.

Vivir sin Represión comenzó con charlas entre liceales ante la situación en la región como la crisis argentina y la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, a la que Uruguay “no es ajeno”, contó Leonel Sierra, estudiante del liceo 36 y organizador del colectivo.

Al igual que los universitarios, los liceales buscan generar conciencia sobre las propuestas de Larrañaga por medio de talleres y concentraciones en la vía pública. Hoy harán una concentración con el apoyo de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria y la Federación de Estudiantes Universitarios, a las 18.30 en el Palacio Legislativo. “Va a ser interactiva, vamos a volantear y dar algunas charlas para informar a la gente”, dijo Sierra.

Balado y Sierra comentaron que ambos colectivos están en contacto para evaluar la posibilidad de unirse o trabajar en conjunto, ya que persiguen los mismo objetivos. Sierra adelantó que el lunes se reunirán para considerar esa posibilidad y definir una estrategia de acción.

Vivir sin Miedo suma 5.000 firmas

El martes, la lista 250 de Canelones entregó 5.000 firmas en apoyo a la campaña de Larrañaga, informó El Espectador. El diputado Jorge Gandini aseguró al mismo medio que se llegará a las 272.000 firmas (10% del padrón). El objetivo, explicó el legislador, es superar el mínimo requerido de firmas y presentarlos en febrero ante la Corte.