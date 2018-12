Da Silveira: el documento de Todos es “más concreto y sustancioso” que el programa del FA

El sector Todos, que lidera el precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, publicó su líneas programáticas de cara a las próximas elecciones. “Ni refundación ni marcha atrás: evolucionar. Las sociedades democráticas evolucionan. Construyen sobre lo que se hizo bien, corrigen lo que se hizo mal, aprenden de sus errores, abren caminos en busca de nuevos horizontes”, señala el documento. Se sostiene que la política “es sumar y no restar”, por lo tanto, el sector está “convencido” de que “gobernar entre varios partidos no es una problema sino una oportunidad, porque nos ayuda a ser más sensibles y receptivos”. En el cuarto punto de las líneas programáticas, titulado “Prioridad a lo social”, se señala que las políticas públicas de desarrollo social “deben sostener y amparar a los sectores más vulnerables, pero al mismo tiempo deben involucrar a todos”, y que ese “cambio conceptual debe traducirse en prácticas concretas”. “Para eso es necesario cumplir dos grandes tareas: reorganizar la inversión social con un propósito de desarrollo humano sostenible, y adoptar un nuevo estilo de gestión. Las estrategias de acción y la institucionalidad desarrolladas en estos años no son parte de la solución sino del problema. Hay que desburocratizar, despartidizar y aprovechar mejor los enormes recursos disponibles en la sociedad”, se agrega. En el documento se subraya que hay tareas de protección social que “son permanentes y están más allá de cualquier cálculo de costos”, y que el Estado “debe amparar a quienes no pueden o ya no están en condiciones de generar los recursos que necesitan para vivir dignamente”, y quienes están en esa situación “no sólo necesitan transferencias económicas, sino también un entorno social y cultural que les permita recuperar la autoestima y reorientar su potencial personal”.

Pablo da Silveira, asesor de Lacalle Pou, dijo a la diaria que en los gobiernos del Frente Amplio (FA) se priorizó “el combate a la pobreza monetaria”, que se mide por el nivel de ingresos de las familias y que “obviamente” puede bajar mediante transferencias directas. “Nosotros creemos que es una manera no sólo inadecuada de entender el fenómeno de la pobreza sino peligrosa para la gente que está en situación de vulnerabilidad, porque genera dependencia”, indicó. El asesor de Lacalle Pou cree, en cambio, que se necesita un “abordaje integral”. Entre las acciones que se prevén para ese abordaje está la incorporación de “hábitos que permitan tener oportunidades en el mercado de trabajo, tan básicos como cumplir un horario”. También subrayó que los niños que asisten a escuelas en las “zonas más vulnerables”, como “la periferia norte de Montevideo”, en general “no tienen vínculo con el padre biológico y tienen una madre biológica presente pero que no está muchas horas por día con sus hijos”, y quienes “realmente se ocupan” de esos niños son las abuelas, a las que muchas veces “la sociedad no las ve y las apoya”, por lo tanto, “hay que armar redes de contención para esas abuelas”.

En la sección del documento dedicada a la parte económica, se desliza que algunos cambios deben orientarse a superar “injusticias tributarias” que actualmente existen, y un ejemplo es la categoría II del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas. Consultado sobre este punto, Da Silveira prefirió no adentrarse “en cosas concretas” porque “la realidad económica está cambiando bastante rápido”. “Nos basamos en estimaciones de setiembre, hablando de políticas que vamos a impulsar a partir de marzo de 2020, entonces las fórmulas concretas las vamos a presentar en abril de 2019”, sostuvo. Para Da Silveira, el documento de Todos es “más concreto y sustancioso” que el programa que aprobó el FA el domingo.