Fernando Amado: apoyo de Sanguinetti a Lacalle Pou “ya llega a niveles de sexo explícito”

Una especie de “villa decepción” fue como Julio María Sanguinetti catalogó a La Alternativa, la coalición entre el Partido Independiente, Batllistas Orejanos (BO), Navegantes y Avanza País, en una charla junto con Luis Lacalle Pou que organizó el semanario Búsqueda. Así las cosas, el sábado, en el Ejecutivo Nacional de BO, analizaron las declaraciones del ex presidente, que fueron las primeras respecto de la coalición luego de oficializada, dijo a la diaria el diputado Fernando Amado, líder del sector. “Realmente es una buena noticia, conociendo cómo se mueve el ex presidente Sanguinetti; cuando un elemento político merece importancia, siempre opta por el botijeo y el ninguneo. Nuestra irrupción está generando reacciones de un lado y del otro, que marcan que algo importa”, señaló Amado. Agregó que tanto desde el Frente Amplio como desde la oposición tradicional, porque razonan “en términos bipolares y de guerra fría”, hay una necesidad de obligar a que La Alternativa manifieste qué va a hacer en un eventual balotaje. “Pero La Alternativa nace para proyectarse a sí misma y no va a trabajar ni para un polo ni para el otro”, subrayó Amado.

Por último, el diputado dijo que a Sanguinetti “le invade la nostalgia del poder y de tener cargos”, y sostuvo que el apoyo del ex presidente a Luis Lacalle Pou “ya llega a niveles de sexo explícito, en el sentido de dar por perdida la primera vuelta, y ya decir con quién va a trabajar en el balotaje”. “No hay nada nuevo bajo al sol”, finalizó Amado.