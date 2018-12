Ircca llamará a nuevas empresas para producir cannabis de uso recreativo

El Instituto de Regulación y Control y del Cannabis (Ircca) prevé que el consumo recreativo de cannabis continuará en aumento en los próximos años, y anunció ayer que llevará a cabo un llamado a nuevas empresas interesadas en la producción de esta planta, en el mismo predio con que el Estado ya cuenta.

Martín Rodríguez, director ejecutivo del Ircca, brindó ayer en una conferencia de prensa algunos detalles de la licitación, por la que se le dará licencia a hasta cinco empresas más para el cultivo de cannabis. La apertura del llamado será el lunes 11 de febrero, en la misma fecha se hará público el pliego de condiciones, y luego habrá un período de, en principio, 60 días.

Los requisitos para las futuras empresas no se diferencian de los que se plantearon a las dos firmas que en la actualidad producen la marihuana que se vende en farmacias: Cannabis Corporation y Symbiosis. El total de la producción deberá corresponder a flores secas, y están tendrán que ser debidamente acondicionadas y empacadas. Se cultivarán en un terreno de aproximadamente tres hectáreas, que será otorgado por el Ircca dentro del predio del que dispone el gobierno para este fin, y la seguridad correrá por cuenta del Estado. La producción se va a realizar en invernaderos y cada empresa deberá exponer cómo planificará su ciclo. Las variedades a producirse serán definidas por el Ircca, y las empresas serán responsables tanto de su calidad como de su trazabilidad. La dispensación se hará en envases de cinco gramos, aunque, según dijo Rodríguez en algún momento, podrá aumentarse a diez gramos. Las empresas también tendrán a su cargo la distribución del producto.

Durante la conferencia, el prosecretario de Presidencia y titular de la Junta Nacional de Drogas (JND), Juan Andrés Roballo, fundamentó la medida explicando que mientras que hay 41.000 personas registradas en alguna de las tres modalidades de consumo recreativo habilitadas (compra en farmacias, clubes cannábicos o autocultivo), son 55.000 los usuarios frecuentes, y además hay muchos consumidores ocasionales. “Tenemos un desfasaje entre oferta y demanda que en esta implementación gradual y sostenida está requiriendo más oferta”, señaló Rodríguez.

Otra de las flaquezas asumida por las autoridades es que la cantidad de farmacias que optaron por vender cannabis es escasa y no llega a cubrir todos los departamentos del país: todavía no hay dispensación de esta hierba en Rivera, Cerro Largo, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Durazno, Florida y Rocha. “Es una variable crítica la cobertura territorial. No es homogénea”, admitió. Según Roballo, hay muestras de interés de nuevas farmacias para sumarse a la venta.

El precio no cambiará, dijo el secretario general de la JND, Diego Olivera: “No prevemos una disminución del precio”, informó. También se mantendrán las dos variedades que se venden hoy en farmacias: sativa e índica.