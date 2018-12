La Justicia española ratificó la condena a “la manada” por abuso sexual

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó ayer la pena de nueve años de prisión por abuso sexual para los cinco miembros de “la manada”, una condena que en abril había sido elevada a revisión por el rechazo masivo que despertó en España. Descartó así el delito de agresión sexual que la defensa de la víctima pedía que se tipificara.

Durante el juicio, la denunciante aseguró que fue víctima de una violación grupal el 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, la capital navarra. El fallo dictado ayer reconoce que las relaciones sexuales no fueron consentidas por la mujer y ratifica la verosimilitud de su testimonio. Por eso, los jueces confirmaron la calificación de “abuso sexual continuado con prevalimiento”. Sin embargo, descartaron –como hizo en abril la Audiencia de Navarra– que existiera violencia o intimidación, los dos factores necesarios para calificar los hechos de agresión sexual o violación.

En el mismo fallo, el Tribunal Superior ordenó a la Audiencia de Navarra que reconsidere la decisión de absolverlos por el delito contra la intimidad consistente en grabar a la joven durante la agresión sexual sin que ella tuviera conocimiento o hubiera dado su consentimiento.

La sentencia dictada ayer no fue unánime: dos de los cinco jueces que integran el tribunal consideraron que los miembros de “la manada” deben ser condenados por agresión sexual, y no por abuso, por lo que emitieron un “voto particular” en el que afirman que la pena debe ser de 14 años, tres meses y un día. Los dos magistrados defienden que no sólo hubo abuso de superioridad de los condenados hacia la mujer, sino que existió un “acto de intimidación y coacción” en el que se le tendió una trampa a la demandante “teniendo en cuenta la prácticamente nula posibilidad de esta de huir y/o escapar”.

También consideran que uno de los cinco acusados es responsable de un delito de hurto con intimidación, por robarle el celular a la mujer, lo que agregaría otros dos año a su condena. La Audiencia de Navarra lo había condenado por un delito leve de hurto con una multa de 1.000 dólares.

Los defensores de las dos partes afirmaron que recurrirán el fallo. El abogado de la denunciante, Miguel Ángel Morán, anunció que lo hará porque “está claro que hay un ambiente intimidatorio suficiente para considerar que los hechos son una agresión sexual”. En declaraciones a la agencia de noticias Europa Press, Morán dijo que está “satisfecho” con las fundamentaciones de los magistrados que emitieron el voto particular, aunque no está de acuerdo con la pena que proponen. También celebró que se obligue a la audiencia provincial a dictar una nueva sentencia por la grabación de los hechos. El abogado se mostró confiado en que los cinco hombres van a ser condenados por ese delito, “lo que incrementará la pena”.

Por su parte, el abogado defensor de cuatro de los cinco miembros de “la manada”, Agustín Martínez, dijo al canal Antena 3 que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia porque “no es justa”. De paso, criticó que el documento haga referencia a la “pasividad doliente” de la mujer –“allí menos dolor había casi de todo”, dijo–, e insistió en que fue sexo consentido.

Miles de personas se movilizaron en la tarde de ayer frente a organismos públicos y sedes judiciales de distintas ciudades de España para repudiar la sentencia y condenar una Justicia que califican de “machista” y “patriarcal”. Las protestas se realizaron bajo la consigna “La manada es el sistema”.