Nuevo sector blanco no quiere “este progresismo light” que termina siendo “para escribir tuits”

“Queremos tratar una agenda alternativa que a veces, por el rédito político y distintos fervores de la batalla electoral, no se toca”, dijo Gonzalo Baroni, líder de Generación (“Ideas en movimiento”), un nuevo sector del Partido Nacional (PN), integrado mayoritariamente por jóvenes, que se presentó de manera oficial ayer en la sede de esa fuerza política –y que todavía no decidió a qué precandidato apoyará–. En su discurso, Baroni sostuvo que se trata de un espacio “de diversidad”, ya que “mucha gente que se está sumando” nunca participó en un grupo político o lo hizo fuera del PN. “Es una generación de espacios de entrada al partido y también de frenada de ida, porque a veces [el PN] es un poco ingrato con algunos discursos y comentarios”, agregó.

En cuanto a la “agenda alternativa” que plantea el novel grupo, destacó que uno de sus temas es la migración, fenómeno que no es tratado por “el sistema político en general” ni por el Frente Amplio, “que es el principal brazo que podría cambiar estas cosas”, por ser el partido de gobierno. El dirigente blanco dijo que los migrantes que están llegando al país son “la nueva uruguayez” y que por eso hay que recibirlos “de la mejor manera, con ánimo de diversidad y crecimiento”. “Es el nuevo uruguayo, no el del consumismo y el que va al shopping sino el de la diversidad cultural”, afirmó. Otro tema que pretenden jerarquizar es el del futuro del trabajo; plantean empezar a discutir la jornada de ocho horas y “el trabajo tecnológico”, por ejemplo, entendiendo que la legislación uruguaya no los ha atendido como corresponde y que por eso hay que empujar, “ante la negligencia muy grande del gobierno”. El tercer punto a tratar que mencionó es el del sistema carcelario, ya que es “uno de los principales culpables de la inseguridad que tenemos”, y por el que “hay que ser mucho más crítico del gobierno”. “En vez de rehabilitar a muchas de esas personas que entran a cumplir una pena porque le han fallado a la sociedad”, determina que salgan “peor, y poniéndose en redes de delincuencia que le hacen peor a la sociedad”, sostuvo Baroni.

“Queremos tratar la diversidad de género, que muchas veces se trata más como un jingle político, con mucha superficialidad”, señaló Baroni, centrándose en otro de los puntos de la “agenda alternativa”. Añadió que en su sector no quieren que a las personas “se las trate diferente por su opción, sino que esa opción sea valorada y sea parte de la diversidad”. Por último, el dirigente blanco dijo que hay un punto “mucho más técnico” que piensan tratar: la evaluación de las políticas públicas. Apuntó que si bien pueden estar de acuerdo con algunas de las políticas del gobierno, las ven “muy incompletas”, porque “nunca se evaluaron” y no se sabe “si llegaron a buen punto o si generaron el efecto contrario al que se planteaban”. “No queremos ese progresismo light que plantea un Sistema Nacional de Cuidados y no tiene ni los fondos para aplicarlo. O una ley trans para la que no sabemos si la mitad de los fondos van a llegar y termina siendo un saludo a la bandera”, aseguró Baroni, y agregó que, por lo tanto, quieren “políticas públicas en serio” y “no este progresismo light que al final termina siendo para escribir tuits y no para cambiar realmente la vida de la gente”.

Beatriz Argimón, presidenta del directorio de PN, subrayó su entusiasmo por el nuevo grupo, ya que “son compañeros que van a potenciar el partido”. “Este es un día especial para mí, porque celebro que la gente joven que milita, que quiere a este partido, haya decidido asumir riesgos. Lo tomamos con más que alegría. Sabemos que por algo este partido tiene 182 años y muchos más para dar”, afirmó. Por último, destacó que Generación es un grupo “que interpela” y que quiere “debatir temas en la agenda que a veces no todo el mundo quiere llevar adelante”.