Díaz Gilligan fue imputado por no haber declarado una cuenta en Andorra con 1,2 millones de dólares

El ex subsecretario general de la Presidencia de Argentina Valentín Díaz Gilligan fue imputado ayer por no haber declarado una cuenta en Andorra con 1,2 millones de dólares. La denuncia contra el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri había sido presentada la semana pasada por el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, luego de que el diario madrileño El País revelara la existencia de esa cuenta. La fiscal a cargo del caso, Alejandra Mángano, requirió sus declaraciones juradas, entre otras medidas probatorias.