Fue arrestado el ex presidente de Guatemala Álvaro Colom, investigado por malversación de fondos y fraude

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigan si hubo malversación de fondos y fraude en el subsidio a la instalación del plan de transporte público conocido como Transurbano. En este marco fueron detenidos el ex presidente Álvaro Colom (2008-2012), impulsor de esta instalación, ocho ex ministros y un viceministro. Entre estos se encuentra el ex titular de Finanzas Juan Alberto Fuentes, quien desde 2015 preside la organización de ayuda humanitaria Oxfam Internacional.

En sus comienzos, el Transurbano fue beneficiado por exenciones fiscales y subsidios para combustible y seguridad. La investigación busca verificar si se pagaron sobreprecios en la compra de ómnibus y si la entrega de subsidios a empresas fue discrecional.

Mientras era trasladado, ya detenido, Fuentes dijo que cuando dejó el cargo, en 2010, pidió que se investigaran presuntas “anomalías” en la entrega de subsidios y que no se canalizaran más recursos a una de las empresas involucradas en el Transurbano. Eso no sucedió y, al ser consultado sobre por qué no acudió a la Justicia, Fuentes dijo que no tenía pruebas suficientes.

Por su parte, cuando era trasladado a la sede del Poder Judicial, la Torre de Tribunales, Colom dijo: “Para nosotros todo es legal, pero esperemos qué es lo que el juez dice”. El ex presidente tenía previsto viajar esta semana a Honduras, donde presidiría la mesa de trabajo entre el gobierno de Juan Orlando Hernández y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras que, de modo similar a la CICIG, es un tribunal especial de un organismo internacional –la Organización de Estados Americanos– que colabora con las investigaciones judiciales en ese país.

Colom se convirtió en el segundo presidente en ser arrestado en los últimos años, ya que su sucesor, Otto Pérez Molina, tuvo que renunciar a su cargo y después fue detenido, también acusado de delitos de corrupción de los que se declara inocente.