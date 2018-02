Fujimorismo dividido

Los “Avengers”. Así se autodenomina el grupo de congresistas liderado por Kenji Fujimori, hijo del ex presidente peruano Alberto Fujimori. Hasta ayer formaban parte de Fuerza Popular, el partido con la bancada más grande del Congreso, cuya presidenta es Keiko Fujimori, hermana mayor de Kenji. Después de que su líder fuera expulsado de la formación, los 11 congresistas “Avengers” renunciaron a la bancada de Fuerza Popular y pretenden conformar un nuevo grupo parlamentario, cuyo nombre todavía se desconoce.

En los últimos años Keiko era considerada la sucesora de su padre, cuyas políticas todavía ocupan un lugar importante en Perú. Esto parece haber empezado a cambiar en los últimos meses. El respaldo de Kenji al presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre, que impidió la destitución del mandatario, junto al indulto humanitario otorgado por este a Fujimori, mejoró la posición del menor de los hermanos congresistas. Su popularidad aumentó y ahora se posiciona como una figura independiente de su hermana, saliendo de debajo de su ala.

No se trata sólo de una salida, sino también de una serie de acusaciones contra Keiko. Los congresistas que abandonan la bancada de Fuerza Popular, y que ahora se proclaman representantes del “verdadero fujimorismo”, la han acusado de ser obstruccionista ante el gobierno y en la interna, de no estar abierta al diálogo y el intercambio, de ser autoritaria y de no reconocer que, bajo su liderazgo, el partido perdió en los últimos dos procesos electorales y necesita una renovación. También han manifestado su confianza en que otros congresistas dejarán Fuerza Popular para sumarse a ellos.

La salida de los “Avengers” del grupo parlamentario de Fuerza Popular no sólo golpea a este partido, sino que cambia el equilibrio de fuerzas en el Congreso de Perú. El partido fujimorista tenía hasta ahora la mayoría parlamentaria, condicionando a pleno el funcionamiento del gobierno, que ahora encuentra en los “Avengers” un apoyo inesperado que podría permitirle, mediante acuerdos, aumentar su respaldo en el Congreso.