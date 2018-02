Los independentistas catalanes evalúan investir como presidenta a la actual portavoz parlamentaria del partido de Puigdemont

Después de considerar durante días todas las posibilidades, los partidos independentistas Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Candidatura de Unidad Popular (CUP) están cerca de llegar a un acuerdo para formar el nuevo gobierno catalán. Según informó ayer la radio RAC 1, las tres formaciones pactaron una doble investidura: una “simbólica”, que reconozca la figura del ex presidente catalán Carles Puigdemont; y otra “efectiva”, con Elsa Artadi, portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, que sería la candidata para presidir la Generalitat.

ERC había adelantado el martes la posibilidad de formar un doble gobierno dirigido desde Bruselas por Puigdemont y desde Barcelona por otro candidato o candidata a definir. Todo esto con el objetivo de restablecer el gobierno que los independentistas consideran legítimo y de conformar un Ejecutivo que pueda gobernar y termine con la intervención de Madrid en la autonomía de la región.

Lo que establece el acuerdo es reconocer la figura de Puigdemont como presidente “en el exilio” mediante una propuesta de resolución, un texto sin efecto jurídico pero que serviría para restituir simbólicamente el cargo de titular de la Generalitat, siempre de acuerdo con RAC 1. Luego, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, convocaría una sesión de investidura con Artadi como candidata.

La información de la radio catalana apunta a que el nombre de Artadi ya cuenta con el visto bueno de ERC y de la CUP. Sin embargo, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, dijo ayer que no tiene conocimiento sobre un candidato alternativo a Puigdemont. “A mí no me consta, pero tampoco lo puedo garantizar”, dijo. Respecto del acuerdo, se limitó a confirmar que su partido está negociando con Junts per Catalunya una propuesta de resolución para ser debatida y votada en el Parlamento, con la que buscarían “legitimar” a Puigdemont como presidente, aunque no vuelva al país.

Los anticapitalistas de la CUP, por el momento, evitaron pronunciarse sobre el tema. No obstante, el miércoles trascendió un documento interno de la formación que sugería que la propuesta de resolución sería de “reconocimiento restitutivo del presidente Puigdemont”, informó el diario Público.

A esto se suma la posición de la propia Artadi, que esta semana se autodescartó como posible presidenta de la Generalitat. Lo que no rechazó fue la posibilidad de asumir al frente de algún ministerio en el nuevo gobierno catalán. “Si digo que me descarto, mentiría, y si digo que me lo han ofrecido, también mentiría”, dijo.

Artadi, de 42 años, es economista y fue la principal asesora de Puigdemont, durante su gobierno, en esta materia. También fue la persona de confianza de Puigdemont en el proceso de articulación de la coalición Junts per Catalunya.

La ministra de Defensa de España, María Dolores de Cospedal, dijo ayer que con la figura de una presidencia “simbólica” y otra “efectiva” se pretende “engañar” a los catalanes. Advirtió que “no se puede ser presidente en la distancia”.