Los políticos colombianos se dividen en torno a las agresiones contra candidatos de las FARC

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), formado por guerrilleros desmovilizados, anunció la suspensión de sus actos de campaña electoral. La decisión se mantendrá “hasta tanto contemos con las garantías suficientes”, dijo uno de sus dirigentes, Pablo Catatumbo.

Durante sus actos de campaña, el candidato a la presidencia por la FARC, Rodrigo Londoño (antes conocido como Timochenko), debió enfrentar diversas agresiones, desde el lanzamiento de huevos y piedras hasta abucheos en las calles. Otros militantes también fueron golpeados.

En conferencia de prensa, un líder del nuevo partido, Carlos Antonio Lozada, dijo que pensar que estos incidentes son una manifestación de rechazo de la sociedad colombiana “no se corresponde con la realidad”. Según la agencia de noticias Efe, el dirigente dijo que quienes actuaron contra su partido “son grupos reducidos de provocadores profesionales” y agregó: “Hemos visto abundantemente todo el material que circula por las redes y está clara la participación de líderes regionales de sectores de extrema derecha agrupados en el Centro Democrático”.

Ese partido, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que encabezó la oposición a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), asegura que las agresiones se deben al rechazo popular hacia la participación política de los ex guerrilleros. En esa línea, Uribe cuestionó que “responsables de delitos atroces” tengan “elegibilidad política” sin que antes cumplan “una condena razonable, pidan perdón y reparen a las víctimas”. Por su parte, Humberto de la Calle, ex negociador del gobierno en los acuerdos de paz y hoy candidato a la presidencia por el Partido Liberal, opinó que la suspensión de los actos de campaña de la FARC “afecta a la democracia”. Agregó: “La democracia es controversia, eso me parece muy bien, la indignación también, pero no el atropello, que es lo que estamos viendo. Es un camino extraordinariamente riesgoso, no podemos seguir por ahí, hay que garantizar el respeto para todos”.