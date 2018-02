Visiones encontradas en el PIT-CNT por campaña contra la Ley de Riego

Hay más chances de encontrar referencias a la Ley de Riego yendo al tablado que informándose por los medios de comunicación. Más de una murga inicia su espectáculo invitando al auditorio a firmar para derogar la Ley 19.553, que habilitó el ingreso a la actividad de riego a inversores externos al sector agropecuario. Los discursos carnavaleros sostienen que la norma privatiza el agua y que generará un deterioro del recurso.

Según explicó a la diaria Carmen Sosa, de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), el sindicato hizo un acuerdo con la murga La Mojigata para recorrer juntos los tablados y recolectar firmas, pero el resto de las menciones carnavaleras corren por cuenta de cada conjunto.

La campaña debe recoger aproximadamente 655.000 firmas antes del 27 de octubre. La organización distribuyó 200.000 papeletas en todo el país y FFOSE está organizando charlas en distintos departamentos del interior para explicar los perjuicios que, a su entender, genera la ley. “Estamos trabajando en la difusión. Este es un tema que se trató muy secretamente, y la población no está muy en conocimiento de lo que significa”, señaló Sosa.

Hasta el momento, se pronunciaron en contra de la ley y se sumaron a la campaña el Espacio 567 del Frente Amplio, Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes –en los locales de FFOSE y de los sindicatos de UTE y Antel se recolectan firmas–, el sector banca oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay, los gremios de profesores de enseñanza secundaria y de funcionarios de UTU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Esta última organización resolvió el 20 de enero adherir a la campaña “para que sea el pueblo quien decida”, y convocar a las cooperativas de viviendas afiliadas a que pongan sus salones comunales a disposición “para propiciar un amplio debate” en relación con la Ley de Riego y la protección del ambiente en general.

Sosa remarcó que, si bien el PIT-CNT no tomó una postura con respecto a la campaña, “los sindicatos más grandes ya se han pronunciado” a favor del referéndum. El Secretariado Ejecutivo de la central obrera decidirá si ingresa a la campaña en una mesa representativa ampliada que se reunirá el 28 de febrero, pero una parte de su dirigencia considera “altamente inviable” lograr las firmas necesarias, dijeron a la diaria fuentes del PIT-CNT. “700.000 firmas en Uruguay sólo juntó el voto verde. Les siguen las 436.000 que juntó [la campaña que pedía] el 27% [de presupuesto] para la educación. Cualquiera de los dos temas son bastante más comprensibles y entendibles que una ley de riego que la mayoría de las personas no sabe lo que es”, afirmó una fuente del PIT-CNT. Los dirigentes consultados hicieron notar que la mayoría de las decisiones sometidas a consulta popular en los últimos períodos no alcanzaron los votos necesarios: no lo logró el plebiscito para consagrar el voto en el exterior, ni el que buscó la anulación de la ley de caducidad mediante una reforma constitucional, ni el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal. Los casos más recientes de éxito fueron la reforma que garantizó el monopolio de los servicios de agua potable y saneamiento al Estado, en 2004, y la derogación de la ley de asociación de ANCAP, en 2003.

Una fuente del PIT-CNT aseguró que lo que plantean los impulsores de la derogación de la Ley de Riego “tácticamente es una lógica imposible”. “Se precisan 15.000 militantes. ¿Hay 15.000 militantes para este tema? Me parece que no”, sostuvo. En cambio, valoró que la ley aprobada “se puede mejorar”. A fines de noviembre, el PIT-CNT impulsó la creación de un ámbito de intercambio con parlamentarios frenteamplistas para “mejorar” la Ley de Riego, pero todavía no se reunió.

Carlos Cachón, integrante del Secretariado Ejecutivo, dijo a la diaria que la central tiene que analizar el tema “con independencia de clase”, pero no debe actuar “por impulso”. “Hay que ver en perspectiva política si la población entiende [el tema]”, declaró.

Ricardo Cajigas, también integrante del Secretariado Ejecutivo, comentó que “indudablemente es difícil” lograr la cantidad de firmas necesarias. “Requeriría un trabajo muy grande y muy importante tratar de juntar todas esas firmas. Ahora, los sindicatos que ya han resuelto impulsar la juntada de firmas están, por supuesto, en su pleno derecho, y las razones por las que lo impulsan están plenamente justificadas. La ley, indudablemente, es mala y vulnera derechos de la sociedad, pone en peligro algunas cuestiones del agua potable y del medioambiente, y contribuye a afianzar una privatización del agua. Todos los trabajadores debemos estar en contra”, sostuvo.

El dirigente sindical consideró que un eventual fracaso de la iniciativa podría tener impacto para la central obrera, pero acotó que también podría ocurrir lo contrario. “Si se llegara a lograr recolectar las firmas, eso fortalecería también las posiciones de los que estamos en contra de esta ley. No siempre el PIT-CNT ha apoyado reformas que tienen éxito. Hay veces en que uno se embarca en apoyos a alguna campaña o a alguna medida aun sabiendo lo difícil que es, porque es un tema de suma importancia para los trabajadores y para el país”, indicó. Agregó que personalmente tiene “grandes dudas” sobre la conveniencia de que la central impulse esta campaña, pero consideró que si los actores del gobierno no “recapacitan y aceptan modificar la ley”, eso “justificaría impulsar la recolección de firmas”.