Bianchi: las declaraciones de Navarro “atrasan muchísimo más que estos últimos impulsos feministas”

La diputada nacionalista Graciela Bianchi cuestionó al ex candidato a la Intendencia de Soriano por ese partido, Carlos Navarro, por sus dichos sobre las mujeres, y dijo que esas declaraciones “atrasan muchísimo más que estos últimos impulsos feministas”.

Según dijo Bianchi a Radio Carve, las declaraciones de Navarro atrasan el discurso feminista actual, que es “importado y viene de países que tienen una realidad distinta con intenciones políticas claramente distractoras”. “Esto de Navarro no lo entiendo ni en el Uruguay del siglo XX”, sostuvo.

Bianchi dijo tener una opinión “crítica con el feminismo”, pero aseguró que no quiere que se “pegue” al Partido Nacional con “este tipo de declaraciones”. A pesar de todo, no se mostró partidaria de enviarlo al comité de ética nacionalista: “La ética se ejerce, se cumple y se demuestra”. Según dijo, habrá que hablar con él, que “dos por tres me llama para consultarme”.

Navarro había dicho en el programa Verano chaná, de Difusora Soriano, que las mujeres eran responsables por elegir a sus parejas incluso en los casos de agresiones. “Protestan de lleno estas viejas; hay que darles una cacerola, un sartén y mandarlas a cocinar, y que se dejen de pavear”, sostuvo.