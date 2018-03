El partido político de las FARC retiró su candidatura a la presidencia de Colombia

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político de la ex guerrilla colombiana con la que comparte iniciales, anunció ayer que su candidato presidencial, Rodrigo Londoño –más conocido como Timochenko–, no se presentará a las elecciones previstas para mayo.

El número dos de esa organización política, Iván Márquez, explicó que la decisión se tomó debido a los problemas de salud de Londoño, sumados a la falta de garantías en el marco de la campaña. El líder de la FARC fue hospitalizado el jueves 1º de marzo. Después de haber sido sometido a varios estudios, fue operado del corazón el miércoles, en una cirugía que los médicos calificaron de “exitosa” en un comunicado. Sin embargo, no se encuentra en condiciones de continuar con la campaña.

“Circunstancias ampliamente conocidas sobre el proceso de recuperación tras la cirugía, unidas a las ya señaladas de falta de garantías, nos han llevado a declinar nuestra aspiración presidencial”, explicó Márquez, antes de aclarar que el partido no tiene pensado buscar un reemplazo.

Respecto de la campaña electoral, Márquez recordó los “ataques” contra Londoño en varios actos electorales, que atribuyó a sectores del Centro Democrático, el partido del ex presidente Álvaro Uribe. Según el ex guerrillero, se trató de atentados que “amenazaron su integridad personal” y llevó a la FARC a “pensar que se podría estar fraguando un magnicidio”.

El dirigente aclaró además que, aunque el partido abandonó la carrera a la presidencia, mantendrá la “disposición al diálogo con todos los sectores políticos a fin de tender puentes para hacer realidad la perspectiva de una gran convergencia nacional”. A la vez, invitó a sus simpatizantes a votar este domingo en las elecciones legislativas que se celebrarán en el país. “Las gentes del común contarán en el Congreso de la República con una bancada robusta que trabajará sin descanso por los propósitos de la paz democrática con justicia social”, afirmó.

Lo que todavía no se sabe es a qué candidato de qué partido respaldará ahora la FARC. La ahora ex compañera de fórmula de Londoño, Imelda Daza, dijo ayer que “es un tema que aún no se ha discutido”, a la vez que aseguró que “hay varios candidatos defensores del proceso de paz y comprometidos con la causa”.

Por su parte, Timochenko dijo en Twitter que “el compromiso con la paz y la gente del común” sigue “inquebrantable” y agradeció a sus “camaradas” por la “confianza” depositada en él de cara a las elecciones. “Con una nueva forma de hacer política seguiremos adelante”, agregó.

En escuetos mensajes, la mayoría de los candidatos a la presidencia de Colombia aplaudió la decisión de la FARC de bajar la candidatura de un aspirante que no está en condiciones de asumir la responsabilidad que conlleva liderar un gobierno y animaron a Timochenko a que se concentre en su recuperación.