Lula presentará un libro para defender su inocencia

La verdad vencerá: el pueblo sabe por qué me condenan, así se llama el libro que mañana presentará el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en San Pablo, en la sede del Sindicato de los Químicos. “Estoy pronto para ir preso”, dice Lula en el libro, que es el resultado de tres extensas entrevistas realizadas en febrero. “No voy a salir de Brasil, no me voy a esconder en una embajada, no voy a huir. Voy a estar en mi casa, llegando a casa entre las ocho y las nueve de la noche, yéndome a dormir a eso de las diez y levantándome a las cinco de la mañana para hacer gimnasia”, agrega. Considera que “quizás” huiría si hubiese “cometido un error” o “un crimen” como aquellos de los que se lo acusa, pero no lo hará porque tiene “plena conciencia” de su inocencia.

Lula también sostiene que quienes impulsan su detención tendrán que “pagar el precio” por sus acciones y añade: “Sé que es difícil que ellos acepten que un metalúrgico les diga que están mintiendo, pero están mintiendo”.

En otro de los fragmentos del libro que se publicaron como adelanto ayer en la prensa, Lula dice que está preparado para resistir la prisión, pero aclara: “No estoy preparado para la resistencia armada, no tengo la edad y, como soy un demócrata, ni siquiera aprendí a disparar”.

Lula también critica a su sucesora, Dilma Rousseff, quien fue destituida por un golpe de Estado en 2016. Cuenta que los dirigentes políticos acudían a él para quejarse de la mandataria y de sus asesores más cercanos por su falta de respuesta ante la situación crítica que atravesaba ese gobierno. “Llegué al punto de decirle a Dilma: ‘Vas a pasar a la historia como la única presidente a la que ni sus ministros defendieron’”, dice. Además, el ex presidente reconoce que el actual gobernante, Michel Temer, quien sustituyó a Rousseff, supo resistir mejor en su cargo que su antecesora.

Según contó en declaraciones a la prensa, a lo largo de las entrevistas Lula también analizó lo que ocurría detrás de “los bastidores políticos de los últimos años” y las causas que, a su entender, llevaron a la destitución de Rousseff y la salida de la izquierda del poder.

El libro, del que Lula figura como autor, es el resultado de tres extensas entrevistas realizadas en febrero por los periodistas Juca Kfouri y Maria Inês Nassif, por el profesor de relaciones internacionales Gilberto Maringoni y por Ivana Jinkings, la fundadora y directora de la editorial que publica el libro, Boitempo, especializada en textos vinculados con la izquierda. También incluye algunos textos de otros autores que analizan la situación de Lula y de la política brasileña. La primera edición será de 30.000 ejemplares.