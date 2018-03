Millán ocupará uno de los cargos que quedaron vacantes en MSP por conformación del nuevo directorio de ASSE

El ex gerente general de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Richard Millán, no volverá, al menos por ahora, a su cargo de funcionario de la Intendencia de Montevideo. El País publicó ayer que Millán pasará al Ministerio de Salud Pública (MSP), en el que ocupará “un cargo que aún no está definido pero que le fue ofrecido por el propio ministro de Salud, Jorge Basso”. Fuentes del MSP confirmaron a la diaria esta información. El ministro Basso entiende que Millán tiene un gran conocimiento en temas de salud y considera que es una persona adecuada para ocupar uno de los tres puestos que quedaron vacantes tras la conformación del nuevo directorio de ASSE.

Está vacante el puesto de Marlene Sica, ahora vicepresidenta de ASSE, que era asesora de la Dirección General de la Salud (si bien había trascendido que Martín Rebella ocuparía ese cargo, no lo aceptó). Especialista en medicina interna, Sica asesoraba en temas como los medicamentos de alto costo y era quien se relacionaba con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. La otra vacante es la que dejó el escribano Julio Martínez, actual vocal del directorio de ASSE, que se desempeñaba como asesor, en temas jurídicos, de la Dirección General de Secretaría del MSP. La tercera vacante es la del puesto de coordinación de las áreas de Habilitación y Fiscalización del MSP, que ocupaba una médica que es funcionaria del Fondo Nacional de Recursos (FNR). Según informaron las fuentes del MSP, esa vacante se generó porque Alarico Rodríguez, que se desempeñaba desde 2011 como coencargado de la Dirección Técnico Médica del FNR, pasó a ocupar el cargo de gerente general de ASSE, que tenía Millán, y el FNR pidió que volviera la funcionaria que estaba en el MSP.

Basso entiende que para ocupar los cargos vacantes se requiere una persona con experiencia en el sector salud; Millán es médico, masón y metodista, y un hombre de confianza del presidente de la República, Tabaré Vázquez. El viernes, Millán comunicó su retiro a sus contactos en redes sociales: “Queridos amigos como saben hay un nuevo directorio en ASSE, ellos con todo derecho decidieron que el 31 de marzo deje de ser el gerente general. Me invade un doble sentimiento uno de tristeza y otro de esperanza. El de tristeza es el menos importante, el de esperanza es que confío en que este directorio y el nuevo gerente general logren seguir avanzando por el crecimiento de ASSE, cosa que no dudo que lo van a conseguir”. Millán se opuso muchas veces a las decisiones de la ex presidenta de ASSE, Susana Muñiz; el caso más conocido fue el de Andrés Toriani, médico de Rivera que fue desvinculado del cargo a propuesta de Millán, y con el voto contrario de Muñiz.

Nuevo gerente

Durante todo marzo, Millán y Rodríguez hicieron la transición de la gerencia general de ASSE.

“Basso evalúa cambiar normativa para que Alarico Rodríguez integre ASSE”, tituló ayer El Observador. En diálogo con la diaria, Rodríguez negó que eso fuera así. Contó que cuando Marcos Carámbula, actual presidente de ASSE, le propuso integrar el equipo de dirección, pensó en renunciar al FNR. Su duda era si había incompatibilidad en ocupar un cargo en ASSE estando vinculado al FNR, porque ASSE tiene Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) que son contratados por el FNR. Los abogados con los que se asesoró Rodríguez le dijeron que no había incompatibilidad y le recomendaron que, como gerente de ASSE, se abstenga “de ordenar pagos o cobros del nuevo directorio con respecto al FNR”, transmitió Rodríguez, que acatará el consejo. De esa forma, sortea el riesgo de caer en un conflicto de interés. El segundo motivo por el que había pensado en renunciar era por el tiempo de las licencias sin goce de sueldo que otorga el FNR, de un tope de tres meses, hasta ahora. La idea es que Rodríguez ocupe la gerencia general durante dos años. Pero la Comisión Honoraria del FNR ya estaba discutiendo un cambio en el reglamento interno, para extender el tiempo de licencia a un año, con opción a prorrogarlo otro año más.

“Ya estaba siendo negociado un cambio de extensión del tiempo de licencia sin goce de sueldo porque ningún organismo tiene tres meses de licencia como máximo. Por lo general, para hacer maestrías o pasantías [en otros organismos], las licencias sin goce de sueldo son de uno o dos años. Ya estaba acordado con el gremio que se iba a cambiar”, dijo Rodríguez. Considerando que no había incompatibilidad y que el reglamento del FNR iba a ser cambiado, pidió licencia. “No es a medida”, aclaró.

El que usó ayer ese término –reprobando lo que entendió como un cambio del reglamento del FNR para favorecer a Rodríguez– fue el diputado nacionalista Martín Lema, quien dijo a Radio Uruguay que “es una mala señal” del MSP y de ASSE “querer hacer un traje a medida”.

A pedido de la dirección de Jurídica del MSP, el ministro Basso hizo una consulta a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre las incompatibilidades del cargo de Rodríguez.

Daniel Borrelli, vicepresidente de la Jutep, informó a la diaria que el organismo todavía no se expidió pero que, como se pidió con urgencia, cree que para el miércoles 4 de abril se conocerá el pronunciamiento.

De cualquier forma, Rodríguez está dispuesto a renunciar al FNR, pese a que el sueldo de gerente general de ASSE es la mitad de lo que cobraba dirigiendo el FNR; según figura en la página del FNR, el salario de la dirección técnica es de 248.887 pesos nominales. Rodríguez sabe que promover cambios será difícil, pero confía en que se puedan generar, y especialmente en que se pueda “dejar armado el rediseño de ASSE” y que el Parlamento lo apruebe, junto a los otros proyectos que están alineados con la profundización de la reforma de la salud.