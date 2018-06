Abogados de Sendic apelaron el fallo

Ayer de tarde los abogados del ex vicepresidente Raúl Sendic presentaron la apelación al fallo de la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu, que lo procesó sin prisión por abuso de funciones y peculado. Gumer Pérez, uno de los abogados, señaló a la diaria que en la apelación negaron los delitos que tipificó la jueza. En primer lugar, Pérez indicó que no hubo abuso de funciones porque Sendic “no actuó, en el marco de sus funciones, violentando la estructura” del directorio de ANCAP, y mucho menos “tomando decisiones a título personal”, sino que las decisiones fueron apoyadas en los informes de los servicios de gerencia, financieros y jurídicos del ente autónomo, que avalaban la negociación con la empresa Exor. “Se negociaba con Exor, porque PDVSA, que era el acreedor de ANCAP, fue la que designó a Exor para que negociara la deuda que ANCAP tenía con PDVSA”, explicó el abogado, y destacó la importancia de un documento que presentaron: una carta que el director de PDVSA le envió a Sendic, como presidente de ANCAP, en la cual “le informa y le impone” a la empresa Exor para que negocie con ANCAP. “Por eso es que jamás pudo haber habido abuso de funciones, porque a Sendic no se le ocurrió traer a Exor, ni sabe qué era Exor; no conocía a los directores, y los directores de Exor no conocían a Sendic”, señaló Pérez.

Por último, el abogado dijo que el ex vicepresidente no cometió peculado porque “todas las justificaciones de las tarjetas corporativas que usó durante el período que estuvo al frente del directorio de ANCAP fueron documentadas en los resúmenes de la tarjeta que quedaron en poder de ANCAP cuando Sendic se fue”. Pérez agregó que el ente no proporcionó esos documentos porque “se perdieron”, y por eso dispuso una investigación administrativa. “Pero como nosotros no tenemos la investigación administrativa, no sabemos en qué terminó. Sendic se fue y dejó todo ahí, después, si los perdieron o los prendieron fuego, es un tema de ANCAP”, finalizó.