Aumenta el número de iniciativas desde el Partido Nacional (PN) relacionadas con la seguridad pública. A la recolección de firmas para modificar la Constitución impulsada por el senador Jorge Larrañaga se sumó ayer una propuesta que su par Verónica Alonso le planteó directamente al presidente de la República, Tabaré Vázquez. Alonso considera necesario que la Guardia Republicana salga a la calle a hacer un trabajo “preventivo, disuasivo y represivo”, según afirmó mediante una publicación en Twitter.

La senadora plantea además que la Republicana aumente su número de efectivos, de los actuales 1.400 a 2.000, mediante el traspaso a esa fuerza de otros funcionarios policiales, que le parece conveniente incluir en un artículo de la próxima Rendición de Cuentas. Ayer, en el programa Vespertinas, de Canal 4, señaló que en la actualidad hay 32.000 funcionarios en el Ministerio del Interior (MI), y que una parte de estos se podrían destinar a la Guardia Republicana, previa capacitación. Alonso aseguró que Vázquez había compartido su diagnóstico sobre la situación de inseguridad, y que le adelantó que se incorporarán 500 funcionarios al MI (aunque eso no significa que vayan a integrar la Republicana), así como la creación de una nueva comisión para trabajar en políticas de combate a las drogas y al narcotráfico.

Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), dijo a la diaria que lo que propone Alonso es “más factible” que poner al Ejército a cumplir tareas de seguridad pública, pero puso en duda que la Republicana pueda hacer algo distinto, porque hay una normativa única para todas las acciones policiales. Una de las demandas del Sifpom es que se apruebe un proyecto nacionalista que flexibiliza las normas sobre legítima defensa, actualmente a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

Vázquez y la oposición

Durante su segundo mandato, el presidente Vázquez ha tenido reuniones y acercamientos con varios dirigentes de la oposición, aunque no con sus principales líderes.



En 2015 formó una comisión que elaboró un proyecto para la regulación del consumo de alcohol, en la que participaron Daniel Radío, del Partido Independiente (PI); Susana Montaner, del Partido Colorado (PC); y Verónica Alonso, del Partido Nacional (PN). En aquel momento, algunos dirigentes del PN criticaron la presencia de Alonso en un ámbito convocado por el Ejecutivo, y ella respondió, en declaraciones a El Observador: “Incidir en el gobierno no significa hacerle los deberes a Vázquez. Yo soy mujer de partido, pero en el PN no funciona la disciplina partidaria como funciona, por ejemplo, en el Frente Amplio. Este asunto es más amplio que las políticas sobre el alcohol. Tiene que ver con el rol que vamos a cumplir como oposición. Yo creo que ese rol no sólo debe pasar por la denuncia”.



En agosto de 2017, Vázquez se reunió con el diputado colorado Fernando Amado para acordar algunos puntos de la Rendición de Cuentas que se discutía en aquel momento (y que el líder de Batllistas Orejanos finalmente acompañó, lo cual permitió la aprobación del proyecto).



También se ha reunido con intendentes blancos, generalmente cuando alguno de ellos asumió la presidencia del Congreso de Intendentes: en octubre de 2015 estuvo con el de Cerro Largo, Sergio Botana; y en agosto de 2017 con el de San José, José Luis Falero. En enero de 2018, además, recibió en la residencia de Suárez y Reyes a los jefes comunales de Durazno, Carmelo Vidalín, y de Florida, Carlos Enciso, por la instalación de la segunda planta de UPM.