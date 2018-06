Andrade no busca ni descarta ser candidato

El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Óscar Andrade, opinó, entrevistado en el programa Todo Pasa de Océano, que el Frente Amplio (FA) ha perdido la característica “histórica” de que importara más el programa que el candidato. Dijo también que en la política actual interesan más la imagen y el jingle que las propuestas, y que Luis Lacalle Pou le ganó a Jorge Larrañaga en las internas pasadas del Partido Nacional sin debatir ideas.

Sobre la próxima candidatura del FA a la presidencia, comentó que el nombre “es importante pero no es lo determinante”, y que si bien algunos de sus compañeros “están militando para que sea candidato”, él no rechaza ni busca esa postulación. “Lo veo al baile como poco probable, pero no descarto ninguna cuestión. Veo a compañeros mucho más posicionados para ser candidatos, pero no soy yo el que descarta la idea, aunque tampoco la impulso”, dijo.

El dirigente reconoció que hay cada vez más políticos que no son profesionales universitarios, pero afirmó que aún impera “la lógica de ‘mi hijo el doctor’”, y “no se saca una candidatura de una trabajadora doméstica, de un trabajador rural o de un obrero de la construcción”.

Al ser consultado sobre el caso del ex presidente y actual senador José Mujica, sostuvo que es “extravagante” y “único”. Mujica “en una chacra se saca los dientes, patea a la perra y dice cualquier cosa y [...] es inmune”, mientras que otro “militante de izquierda que diga que a tal sindicato lo va a reventar queda condenado; [hasta] el nieto [queda] proscripto”.