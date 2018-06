Astori sondea apoyo de sectores para definir si será candidato

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, admitió que se reunió el lunes con el senador y ex presidente José Mujica, y dijo haber hablado sobre “temas electorales”, pero aseguró que aún no tiene resuelto si será precandidato en las internas del Frente Amplio (FA).

La charla no se refirió solamente a temas electorales, dijo Astori. “Estuvimos repasando la situación del país en las condiciones del mundo, la región y el funcionamiento del FA. Hubo referencias a temas electorales pero en términos muy generales. No quiero comentar detalles de la reunión, pero la respuesta concreta [acerca de si ya decidió ser candidato] es negativa. No hay ninguna decisión”, dijo en declaraciones recogidas por Radio Uruguay.

El ministro sostuvo, de todos modos, que no ha postergado su decisión, ya que nunca había definido un momento para tomarla. “Nunca estuvo fijada [la decisión] como para hablar de postergaciones. No sé lo que voy a hacer y no tengo apuro de resolverlo”. Dijo que estas decisiones “hay que meditarlas muy bien”, y no adoptarlas por el interés personal en ser candidato, sino considerando “si al país le resulta útil o no”. Mujica, en declaraciones realizadas ayer a Subrayado, planteó que un eventual apoyo a Astori debería ser analizado por el MPP. “Yo soy un ser político. Tengo que hablar con mis compañeros. Construyo partidos porque los hombres pasamos pero los partidos quedan”, sostuvo, y agregó: “Tengo una opinión, pero la tengo que barajar con mis compañeros”.

En conversaciones con sus allegados, Astori habría planteado que durante la reunión el ex presidente le transmitió que Yamandú Orsi, también del MPP, seguramente termine apostando por una reelección a la Intendencia de Canelones en mayo de 2020. Sin embargo, desde el entorno del intendente canario ratificaron que su intención de pelear en la interna sigue en pie. De hecho, mientras Astori y Mujica se reunían en la chacra de este último, Orsi mantuvo una reunión con los principales referentes del Partido Demócrata Cristiano, en la que se habló de temas políticos y de su aspiración de integrar el elenco de precandidatos frenteamplistas en las internas de junio del año próximo.