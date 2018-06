Crearon nuevo sector colorado para apoyar la candidatura de Ernesto Talvi

A un año de las elecciones internas, el Partido Colorado no para de calentar motores. Luego de que el ex presidente Julio María Sanguinetti saliera el ruedo como líder del nuevo sector Batllistas (apoyado por Espacio Abierto, de los diputados Tabaré Viera y Conrado Rodríguez), el secretario general del PC y diputado por Vamos Uruguay, Adrián Peña, anunció en su cuenta de Twitter que formó otro nuevo grupo junto con varios dirigentes que no se sienten identificados “con ninguna de las corrientes que hoy se expresan en el PC”. “Nos proponemos plantear en las internas 2019 una opción innovadora, y esperamos que Ernesto Talvi la encabece. Estamos en marcha”, agregó Peña.

El nuevo sector, bautizado Ciudadanos, está integrado por varios ex dirigentes de Vamos Uruguay, agrupación que se fue desmembrando luego de que su líder, Pedro Bordaberry, anunciara que abandonará la política. Por ejemplo, Germán Cardoso y Walter Verri pasaron a Batllistas, y en Ciudadanos están –además de Peña–, los diputados Ope Pasquet, Susana Montaner y Nibia Reisch, entre otros. Esta última dijo a la diaria que siempre pensó que Vamos Uruguay “era Pedro Bordaberry”, y que, por lo tanto, cuando este anunció su alejamiento de la política “ya no tenía mucho sentido” seguir en el sector. Reisch agregó que no se había sentido atraída por ninguna de las propuestas en el PC ni por sus precandidatos, pero que venía siguiendo desde hace tiempo a Talvi, por su trabajo “desde el punto de vista técnico y profesional”.

Talvi, economista y director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), suena desde hace bastante como posible precandidato a la presidencia por el PC. Reisch señaló que incluso Jorge Batlle, una semana antes del accidente que causó su muerte, le había planteado su intención de promover a Talvi como candidato. Para la diputada, el economista es el indicado porque “desde hace 20 años viene analizando la situación del país y formulando políticas en distintas áreas, como economía y educación”, de modo que “tiene claro cuáles son los problemas del país y cuáles son las soluciones”.

Por otra parte, Pasquet, secretario general del novel sector, comentó a la diaria que si bien Talvi está inhibido actualmente de participar en política por compromisos contractuales, quisieron formar el grupo porque hay “mucha gente que pregunta, que se interesa y que quiere impulsar su candidatura”, por lo que les pareció que esta podía ser la primera respuesta a esa “expectativa y ansiedad”. “La serie de propuestas que [Talvi] planteó con relación a la educación pública ha llamado la atención y la gente ha visto en él una persona que opina con conocimiento profundo de los temas, que propone y no critica, y que además lo hace con un lenguaje llano y accesible”, sostuvo Pasquet.

En mayo de 2017, en una charla organizada por CERES, Talvi había propuesto construir “136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país, gestionados por Plan Ceibal”, similares a Impulso –liceo gratuito de gestión privada–, con carga horaria extendida, con diez horas de clase de lunes a viernes y cuatro los sábados. Pasquet aseguró que el economista todavía está considerando la posibilidad de ser candidato, y que realmente no lo definirá hasta después del 30 de junio. “Esperamos que la demostración de que hay un grupo que está esperando la proclamación de su candidatura sea un argumento más que contribuya a que tome la decisión que queremos”, finalizó.