Diputado del Partido de la Gente se desmarca de Facello por pedir medidas prontas de seguridad

En pleno Mundial, y entre un fin de semana y un feriado, hoy no pasaron inadvertidos los dichos del diputado Guillermo Facello, del Partido de la Gente, en una entrevista concedida a la radio El Espectador. “¿Por qué no hablan del artículo 168 numeral 17 de la Constitución? ¿Es mala palabra las medidas prontas de seguridad? ¿Esto no es un estado de conmoción interna?”, preguntó el legislador, y afirmó que el Poder Ejecutivo no se anima a adoptar esas medidas porque están asociadas con el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972). Con ese argumento, Facello también respondió a la iniciativa del senador nacionalista Jorge Larrañaga de reformar la Constitución para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

Como era de esperarse, las críticas a Facello no tardaron en llegar, pero esta vez provinieron del propio Partido de la Gente. El también diputado Daniel Peña dijo que esa propuesta “no es la posición del Partido de la Gente”, y que si bien dentro de esta fuerza “existen algunos sectores conservadores, el partido tomó otra posición hace tiempo”. Peña resaltó que el camino de la fuerza política que orienta el empresario Edgardo Novick “no es militarista” y además está “lejos de las posiciones que apoyó Pacheco”. ”Nuestro camino no es militarista, sino elegir a uno de los que más sabe de seguridad en el mundo, como Rudolph Giuliani, para que colabore. Tenemos el mejor equipo de seguridad pública”, aseguró. Para Peña, es necesario lograr “más seguridad, pero manteniendo las libertades”, y “no puede ser que por la ineficacia de unos pocos vayamos contra la libertad de todos”. “Hay que ganar en eficacia, mejorar el sistema judicial, fortalecer el funcionamiento de la policía y hacer cambios en el Ministerio del Interior”, resumió.