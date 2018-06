Ediles de Lavalleja denuncian que la comuna expidió “carnés de salud truchos”

Los ediles del Frente Amplio (FA) de la Intendencia de Lavalleja conformaron en mayo del año pasado una comisión investigadora para analizar presuntas irregularidades en la confección de carnés de salud por parte de la comuna. El edil frenteamplista Mauro Álvarez contó a la diaria que desde 2013 la intendencia tiene un convenio con Hemocentro Maldonado, en el que se dispone la exoneración del pago de la libreta de conducir y del carné de salud a quienes donen sangre. Para ello, se envía un “hemobús” a Minas, que se encarga de otorgar el certificado a los donantes, para que posteriormente lo presenten en la comuna y puedan iniciar el trámite.

Luego de varios pedidos de información a Hemocentro Maldonado y a la comuna, los ediles frenteamplistas aseguran que constataron que la intendencia no solicitaba los exámenes correspondientes a la hora de entregar los carnés de salud. Según establece el Ministerio de Salud Pública, la persona debe presentar la vacuna antitetánica al día, la muestra de la primera orina del día, exámenes de colesterol y de glucemia, el resultado del examen del papanicolau con una vigencia de hasta 30 meses y también de mamografía, en caso de ser mayor de 40 años de edad. “Nada de eso se hacía. El Hemocentro lo único que hacía era sacar sangre y entregar un papelito que decía que eso los exoneraba del pago del carné de salud, pero ese papel no los exime de hacerse los estudios paraclínicos”, explicó Álvarez. “No se puede creer que se emitan carnés de salud de esa manera: ni la vacuna antitetánica les pidieron”, señaló el edil, que agregó que “las personas no tenían ni idea de que necesitaban hacerse los exámenes y se iban contentazos a sus casas”.

Según el edil, el director de Higiene, Pablo Maceira, firmó los carnés de salud y por ese motivo, desde el FA están evaluando presentar una denuncia penal ante la Justicia, ya que la comisión investigadora tan sólo se ha reunido una vez desde que fue conformada y, ante la demora, entienden que es mejor avanzar por otra vía. “Se hicieron carnés de salud truchos, y eso es gravísimo”, concluyó. La intendencia de Lavalleja, aseguró Álvarez, está enterada de la situación, pero no hizo una investigación de urgencia. Para él, la obligación de ellos es investigar qué sucedió, pero considera que no tomaron ninguna medida porque el director de Higiene ocupa un cargo de confianza.

Consultado sobre esta denuncia, Maceira aseguró a la diaria que no tiene “nada que ver” y que el tema se está estudiando en la comisión investigadora. Señaló, no obstante, que toda la información que maneja la oposición es “mentira” y que no iba a dar más declaraciones en tanto la Junta Departamental no se expida. “Se hicieron los procedimientos que se debía hacer; nosotros lo único que hacemos es respetar el convenio”, afirmó.