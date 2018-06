El último bucólico

El sábado, a los 89 años, murió en Wilmot (New Hampshire) el poeta Donald Hall. Había nacido en 1928 en Hamden, Connecticut, Estados Unidos, y llevaba publicados más de 50 libros en diversos registros que incluían, además de la poesía, al drama, el ensayo, la biografía y la literatura para niños. Hall estuvo casado durante 23 años con la también poeta Jane Kenyon, fallecida en 1995, y algunos de sus poemas más conocidos contaban su muerte por leucemia a los 47 años y la dolorosa experiencia de vivir sin ella.

“Gran parte de mi poesía ha sido elegíaca, incluso morbosa, comenzando con lamentos sobre las granjas de New Hampshire y siguiendo hasta la muerte de mi esposa”, escribió en Packing the Boxes, su libro de memorias publicado en 2008.

En 2010, el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Nacional de las Artes, que premia a quienes se distinguen en ese terreno. Su momento de mayor esplendor, sin embargo, había ocurrido a mediados del siglo pasado, cuando publicó Exiles and Marriages (1955) y la antología New Poets of England and America (1957), editada junto con los poetas Robert Pack y Louis Simpson.

En 1989 su libro The One Day (1988) –que había sido finalista del Pulitzer, que finalmente se llevó el poeta Richard Wilbur– ganó el National Book Critics Circle Award.