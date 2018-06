Estudiantes ocupan el IPA desde hoy

A partir de este lunes, los estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) ocupan por tiempo indeterminado este centro de formación docente. El Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA) decidió hacerlo en una asamblea realizada el 15 de junio, y este viernes los estudiantes se volverán a reunir para evaluar la ocupación y decidir cómo siguen. La medida fue tomada después de que el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunciara el miércoles que, con el incremento planteado por el Poder Ejecutivo en la próxima Rendición de Cuentas, el presupuesto para la educación llegará en este período de gobierno a 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB), y no al 6% reclamado por los gremios del área. “Estoy absolutamente seguro de que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible; en términos relativos y con referencia al producto, el mayor aumento que estamos previendo en esta Rendición de Cuentas [...] es para la educación, sin ninguna duda, y por lejos”, dijo Astori.

De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo para la Rendición de Cuentas, la educación recibirá 1.942 millones de pesos adicionales (62,3 millones de dólares). A la Universidad de la República (Udelar) se le destinarán 430 millones de pesos y a la Universidad Tecnológica, 50 millones (más otros 30 millones procedentes de redistribuciones de gastos). Por otra parte, el Ejecutivo les transmitió a los sindicatos de la educación que los docentes tendrán un aumento salarial en 2019 (de 3,53%), pero que no habrá incremento en 2020, de modo que el sueldo de ingreso a la carrera docente, por 20 horas semanales, no llegará al final del período al equivalente de 25.000 pesos de 2015, tal como se había establecido en aquel entonces.

Nicolás Mederos, militante del CEIPA, dijo ayer a la diaria que el anuncio de Astori generó rechazo en los distintos gremios y organizaciones sociales vinculados con la educación, porque no llegar al ya emblemático 6% significa carecer de los recursos para contemplar el “mínimo” de sus reclamos, entre ellos, la mejora de la infraestructura. “En lugar de darnos un margen para discutir, lo que se hace es salir a decir que no se va a llegar”, comentó.

El integrante del CEIPA dijo que el instituto de formación docente tiene problemas que van desde la falta de calefacción hasta la carencia de insumos para los baños, como papel higiénico y jabón. “Los salones tienen aire acondicionado, pero no la instalación eléctrica necesaria para que funcionen”, agregó. Además, el CEIPA demanda que se reforme la biblioteca y se incorporen y repongan libros; se amplíe la sala de informática; se cree una sala de lactancia y de cuidados; se disponga de mayor cantidad de becas de transporte y alimentación; se aumente el número de funcionarios de bedelía; se abran grupos de segundo, tercero y cuarto año en especialidades como filosofía, inglés y comunicación visual, y se habilite un curso de lengua de señas para que los futuros profesores puedan dar clase a estudiantes sordos.

Los gremios del área reconocen el aumento que se ha producido en el presupuesto, afirmó Mederos, pero acotó que más que ver la cifra hay que tener en cuenta si hubo una transformación de la educación. Opinó que la propuesta del Ejecutivo es un claro indicador de que no son “ni serán contempladas” necesidades importantes. La finalidad de la ocupación es “alzar nuestra voz para que el gobierno, por lo menos, nos dé la oportunidad de explicar las necesidades en cada centro”, expresó el gremialista, pero descartó que el CEIPA vaya a pedir en lo inmediato una reunión con el Ejecutivo, con el argumento de que hasta ahora no han sido tenidos en cuenta. “En primer lugar, vamos a ver la reacción del Ejecutivo, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna señal de que estén dispuestos a contemplarnos”, alegó. Afirmó que no esperan una instancia de negociación, porque hasta ahora no han tenido una señal de “escucha”.

El integrante del CEIPA dijo que el 6% es necesario y posible, pero que para alcanzarlo se debe rever la actual política económica. “Hay un modelo privatizador que nos preocupa mucho. Cuando se dice que se va a pasar el 5% [del PIB], se están teniendo en cuenta los aportes económicos de los proyectos de participación público-privada [PPP], y eso atenta contra la autonomía de la educación”. Una de las preocupaciones de los estudiantes es que los PPP “establecen contratos a mediano y largo plazo, a través de consorcios, que vinculan al Estado con un privado”, explicó. Preguntó qué pasará si un sindicato ocupa un local construido mediante esta modalidad y los privados le reclaman al Estado una indemnización por daños y perjuicios. Esto implica una “excusa para reprimir” y recortar las libertades sindicales, evaluó.

Cuando se le preguntó si consideran oportuno llevar adelante la ocupación mientras se desarrolla el Mundial de fútbol en Rusia, Mederos respondió que el CEIPA sabe que la gente “tiene la cabeza en otras cosas” y que eso se discutió antes de decidir que se tomara esta medida, pero añadió: “De hecho, nos propusimos ganarle al Mundial”. Los integrantes del gremio se proponen subir a los ómnibus para informar a la población, así como hacer “volanteadas y desembarcos barriales para poder llevar el mensaje a la comunidad”.