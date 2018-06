Facello respondió a las críticas de Peña

El diputado del Partido de la Gente Guillermo Facello respondió a las críticas de su compañero de bancada Daniel Peña, luego de que este último lo cuestionara por haber pedido medidas prontas de seguridad para abatir la delincuencia. “Me muevo con total autonomía y mucha tranquilidad de conciencia, y no le voy a admitir ni a Peña ni a nadie que cuestione mis declaraciones, porque me muevo con lealtad hacia la gente”, dijo Facello a radio Montecarlo. Luego agregó que en vez de criticar, “hay otras personas que deberían preocuparse de sanear su grupo político, en el que hay personas que están procesadas”. La referencia era al ex edil canario Álvaro Puerto, procesado por la estafa al Fondo Nacional de Salud y ex integrante de la agrupación comandada por Peña, El Equipo de Novick.

Peña había dicho ayer que lo propuesto por Facello no representaba al Partido de la Gente. En cambio, dijo que las propuestas del ex colorado eran “conservadoras” y que la política de seguridad del partido que comanda el empresario Edgardo Novick pasa por lograr “más seguridad, pero manteniendo las libertades”, ya que “no puede ser que por la ineficacia de unos pocos vayamos contra la libertad de todos”.