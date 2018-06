Groba tiene la convicción de que la campaña de Alonso fue financiada por Misión Vida

El diputado Óscar Groba, del Frente Amplio (FA), dijo que cuando termine la actuación de la comisión investigadora sobre el financiamiento de las campañas electorales es posible que promueva que el Ministerio de Educación y Cultura le quite la exoneración de impuestos a la iglesia Misión Vida para las Naciones. “Todo indica que habrá que repasar si los hogares Beraca, las empresas y la iglesia pueden seguir manteniendo la exoneración de impuestos. También habría que retirar todo el apoyo que le dan el Estado y las intendencias a esta organización y su infraestructura”, dijo a la diaria. El diputado entiende que esas instituciones, cuyo principal referente es el pastor Jorge Márquez, financiaron las campañas políticas de la senadora Verónica Alonso y del diputado Álvaro Dastugue, ambos del Partido Nacional (PN).

Alonso compareció ayer ante esa comisión, que investiga el financiamiento de las campañas de 1999 a 2015; la semana pasada, dirigentes del PN aseguraron a la diaria que había molestias porque la senadora no había concurrido la primera vez que fue convocada. Consultada al respecto, Alonso dijo que no asistió porque estaba de gira por Artigas y Rivera, pero que envió a la comisión documentos sobre los aportes a sus campañas para las elecciones internas y nacionales en 2014. Ayer, a la salida del encuentro, la nacionalista dijo que no entendía por qué había sido convocada y afirmó que la comisión “perdió su objetivo”, porque el diputado Groba le hizo preguntas improcedentes. En rueda de prensa, reiteró que su campaña no fue financiada por “ninguna institución social ni por ninguna empresa”. Por otra parte, propuso que la actividad proselitista para las internas sea controlada como las elecciones nacionales, con rendiciones de cuentas presentadas en la Corte Electoral.

A su vez, Groba dijo que hizo 19 preguntas pero no todas fueron contestadas. La conclusión del diputado es que Alonso hizo un acuerdo político con Márquez antes de las elecciones internas de 2014. “Aunque la senadora lo haya negado, se vinculan con mucha claridad los aportes económicos de Márquez a la campaña con ese sector del PN”. Para Groba, la prueba son dos cheques firmados por el pastor Márquez que sirvieron para pagar la impresión de listas. “Hay una clara y contundente prueba de que la iglesia, las empresas y los hogares” utilizaron a su personal e incluso a internados “para promover este acuerdo político, en el que ellos ponían la gente y se dice que la diputada Alonso ponía la plata”, opinó.

Groba aseguró que esos dos cheques fueron firmados por Márquez “contra la cuenta corriente en dólares de la iglesia Misión Vida para las Naciones”, y que por ello está clara “la participación de la iglesia en la financiación de la campaña de Alonso”.

Los cheques, por 14.655 y 13.376 dólares, estaban destinados a pagar a la imprenta Vistosul SA, propiedad de Martín Nyczka, quien a mediados de 2015 demandó a Alonso y su marido, Marcel Gerwer, por una deuda de 31.780 dólares. La Justicia falló en primera y segunda instancia contra la senadora, quien alegó en el proceso que lo que reclamaba la imprenta debía ser pagado por Misión Vida, ya que esta apoyaba a listas que se manejaban de manera independiente. Ayer Alonso reiteró que cada lista con su candidatura era autónoma.

Groba sostiene que de la decisión judicial “surgen con claridad los compromisos económicos de la iglesia con la campaña”, porque Márquez se hizo cargo del pago usando cheques de la cuenta correspondiente a la institución religiosa. “Como las iglesias están exentas de impuestos, es como si el Estado terminara pagando esa campaña política”, comentó.

Los diputados citaron a la comisión a Márquez, Nyczka y Dastugue, pero este último envió una nota excusándose. Groba dijo que por “un tema de moral y ética” va a insistir en que el diputado se presente, ya que apoyó en la cámara la creación de esta investigadora. “Si los legisladores votamos comisiones y cuando nos citan no vamos, se genera una situación complicada”, que resiente la credibilidad del sistema político, señaló, y agregó que en la sesión de ayer la propia Alonso le sugirió que era Dastugue quien debía contestar algunas de sus preguntas.

Según Groba, Alonso sostuvo que no tiene relación con Márquez y que sólo mantiene un vínculo político con Dastugue. Sin embargo, Groba aseguró que tiene fotografías en las que se ve a ambos legisladores junto a Márquez, y que existen filmaciones en las que se ve al diputado Dastugue promoviendo a candidatos nacionalistas en las instalaciones de Beraca.