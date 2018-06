Lema dijo que a Sendic le falta tomar Vascolet para criticar a Delgado

Ayer la Lista 404 del Partido Nacional (PN) llevó a cabo un plenario en la sede partidaria, con participación del líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou. El discurso del senador nacionalista no sorprendió, al reiterar que considera imperioso ganar las próximas elecciones para “sacar” al Frente Amplio del gobierno. Lacalle Pou aseguró que todos los sectores del PN “terminan empujando hacia el mismo lugar”, y mencionó como un hecho positivo la formación del movimiento de intendentes, las iniciativas de Alianza Nacional, sector liderado por Jorge Larrañaga, y la actividad partidaria de la senadora Verónica Alonso. El senador le restó importancia a las diferencias internas acerca de la iniciativa de Larrañaga para reformar la Constitución con normas sobre seguridad, que él no apoya. Dijo que entiende la molestia de la población por la inseguridad, que se manifiesta en la voluntad de firmar para que se haga el plebiscito impulsado por Larrañaga. Como en otras ocasiones, no faltaron las críticas al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al presidente de la República, Tabaré Vázquez. Sobre Bonomi dijo que es un mal ministro que no le da “apoyo moral” a la Policía, y por otra parte sostuvo que en estos años hubo “señales que alentaron el delito, como la ley de liberación de presos durante el primer gobierno de Vázquez”.

Durante el acto, el senador Álvaro Delgado y el diputado Martín Lema hicieron referencia a dichos del ex vicepresidente Raúl Sendic, sin nombrarlo. El jueves, Sendic había dicho que Delgado “todavía usurpa un predio de Colonización que obtuvo con la tarjeta de un político hace muchos años y que no le corresponde”. Delgado aseguró que cuando la actividad política “se pone un poco dura, hay gente que, ante la falta de argumentos, se dedica a insultar”. A su vez, Lema llamó a los nacionalistas a defender a Delgado. “No vamos a permitir que se lo esté enchastrando. A alguno le hace falta tomar bastante Vascolet para agredir”, afirmó.

El diputado anunció además que hará un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social acerca de un convenio firmado con el Ministerio de Salud de Cuba para brindar un servicio de ortopedia. Según Lema, ese acuerdo fue irregular, porque no pasó por el Parlamento ni por el Tribunal de Cuentas.