Martínez dijo que está “podrido” de las medidas de ADEOM

"Tenemos una orden de proceder al desalojo. En primera instancia lo que se hace es negociar, porque obviamente nosotros queremos evitar el uso de la fuerza”. Así habló un representante del Ministerio del Interior que vestía un chaleco antibalas con la palabra “Negociador”. Escuchaba atentamente sus palabras Valeria Ripoll, secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Montevideo. El sindicato había ocupado ayer de mañana la Sala de Acuerdos del segundo piso del Palacio Municipal, que está al lado del despacho del intendente Daniel Martínez –los gremialistas no pudieron acceder al despacho porque gente del entorno de Martínez llegó temprano y se encargó de cerrar las puertas–.

El motivo que invocó ADEOM para justificar la ocupación fue que el intendente no les había mostrado las modificaciones del proyecto de Rendición de Cuentas. También ayer, horas antes de que el sindicato desalojara la sala contigua a su despacho, Martínez dijo en rueda de prensa que no iba a darle un avance de esa información porque los primeros que tienen el derecho a recibirla son los ediles de la Junta Departamental de Montevideo (JDM), ya que fueron votados por la ciudadanía. “Nosotros estamos trabajando a contrarreloj. Se les iba a dar un adelanto conceptual. No llegamos a mandarlo el viernes, lo íbamos a presentar hoy. Acá todo es enojo, agresión y soñar que hay persecución. Basta, y ahora la JDM va a recibir la información y tendrá que evaluar”, dijo Martínez. Agregó que “ojalá” ADEOM “recapacite” y eso permita mantener con el sindicato “negociaciones que sean más o menos racionales, porque si no es imposible”.

El intendente opinó que el Consejo Ejecutivo de ADEOM toma el camino de la “confrontación” y no tiende puentes, por lo que “no se da cuenta del aislamiento que tiene de la ciudadanía”. “Eso es lo que más me preocupa, porque el movimiento sindical siempre entendió que el vínculo con la ciudadanía era fundamental; lamentablemente, en este caso lo único que se hace es generar un hecho tras otro de confrontación, y realmente estamos todos podridos”, dijo Martínez, y señaló que la reunión que estaba previsto mantener ayer con el sindicato no se iba a realizar en el marco de la ocupación. "Si creen que la directiva de ADEOM tiene más derecho que los ediles a tener antes la información, me parece un disparate, es una falta de respeto institucional y democrática”, finalizó el intendente.

Minutos antes de desalojar la Sala de Acuerdos, Ripoll dijo a la prensa que le sorprendió la molestia que mostró Martínez. “Parece un circo”, comentó, porque la ocupación de una sala contigua al despacho del intendente “no perjudica en nada a la población de Montevideo”, en la medida en que “no genera ningún tipo de paralización en ningún trámite ni sector municipal”.

La ocupación “solamente es para que la gente sepa que este intendente no nos ha entregado la modificación presupuestal y que todo es hermético. Se levantaron los acuerdos, se dejaron de hacer públicos, no recibe a los trabajadores; los mensajes presupuestales van directamente a la JDM, cuando ya era algo de uso y costumbre que unos días antes se le entregaban al sindicato, para que pudiéramos contribuir”, sostuvo la dirigente sindical, y subrayó que Martínez no se acercó a la ocupación sino que “se dedicó a levantar papel picado de la explanada de la intendencia” tras el partido de Uruguay con Rusia.

Ripoll llamó a parar con el “circo mediático” y a que Martínez atienda los problemas de los municipales, porque están perdiendo servicios y trabajan en “condiciones paupérrimas”. Además, aseguró que la Intendencia de Montevideo (IM) tiene sectores clausurados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “algo que tampoco se sabe”. “Hemos buscado todas las maneras posibles, hemos apostado al diálogo y a la negociación, sin generar medidas, pero esto es la gota que derramó el vaso. Estamos pidiendo algo que debería ser de orden en ámbitos de negociación bipartitos si son de buena fe: entregarles a los trabajadores la modificación presupuestal para poder aportar y mejorar”, subrayó Ripoll.

Además, la gremialista informó que mañana habrá una asamblea de ADEOM para analizar los pasos a seguir, y sostuvo que a la población le falta saber “mucho” sobre “cuánta irregularidad” hay en la IM. Aseguró que son los únicos que lo denuncian y que, aunque se reunieron con “todos” los ediles, “sin importar el partido”, para contarles cómo está la situación, “nadie se hizo eco”.

En forma paralela a las demandas que venía planteando ADEOM, centradas principalmente en el conflicto del sector de Servicio Fúnebre, se desarrolla un conflicto de los trabajadores de TV Ciudad, que el viernes pararon por unas horas y por estos días planean paros sorpresivos. Según pudo saber la diaria por un trabajador del canal, el conflicto se debe a que hace años se creó un fideicomiso para poder contratar a personas no pertenecientes a la plantilla municipal, y cada vez que se crean nuevos programas se acomoda “todo un turno” por “dos o tres personas” (en alusión a los contratados externos). En la rueda de prensa, Ripoll señaló que habían decidido ocupar TV Ciudad por “la precariedad de los contratos” y porque además una trabajadora fue despedida “sin ningún tipo de explicación”.