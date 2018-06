Mieres: La propuesta de Sanguinetti es “restauradora”

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente (PI), le dedicó la columna semanal que publica en Montevideo Portal a la reunión del ex presidente colorado Julio María Sanguinetti con los senadores nacionalistas Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou. Luego de señalar que “no hay duda de que el Frente Amplio [FA] está agotado como opción de gobierno” y de que “su tercera gestión está caracterizada por la notoria incapacidad de llevar adelante cualquiera de los cambios que el país necesita con urgencia”, el senador subrayó que no es irrelevante cuál será la alternativa al FA, ya que “la oposición no es un conjunto homogéneo”. Aseguró que dentro de la oposición hay dos opciones diferentes, y una de ellas emergió simbólicamente en la reunión de Sanguinetti con ambos líderes blancos. “La motivación de esta convocatoria fue expresada de manera muy notoria: restaurar la coalición blanquicolorada, promovida nada menos que por la principal figura política que representa aquella época. La época de los gobiernos de colorados y blancos formando una coalición excluyente que, luego de un continuo deterioro de su respaldo popular, fue desplazada por el FA”, señaló Mieres. Según dijo, la propuesta de Sanguinetti es “nostálgica”, “restauradora” y significa “el retorno de la vieja coalición de los partidos tradicionales”. Además, subrayó que en las intendencias a cargo de los partidos tradicionales hay “muchos” de los “viejos vicios” que “continúan vigentes”.