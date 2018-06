Orsi dijo que el FA tendría que “pedir disculpas” por apoyo a Sendic

El 5 de marzo de 2016, el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA), luego de escuchar al entonces vicepresidente Raúl Sendic, había declarado que rechazaba “la campaña desplegada por la oposición y diferentes medios de comunicación, destinada a menoscabar la imagen y credibilidad, tanto de integrantes de nuestro gobierno, como así también debilitar la institucionalidad democrática del país”. Ese pronunciamiento se produjo luego de que El Observador informara que Sendic no es licenciado en Genética Humana. El organismo de dirección del FA también expresó en aquella ocasión su solidaridad con Sendic, “ante el injusto y agraviante acecho, del que ha sido objeto, tanto su persona como su familia”.

Ayer, en Sauce, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue consultado en rueda de prensa sobre aquella declaración. Opinó que fue un error y que el planteo “no fue feliz”. “Como frenteamplista me hago cargo y si en algún momento le tengo que pedir disculpas a la población, creo que lo tendríamos que hacer. La realidad nos mostró que no era así, sino que estábamos hablando de cuestiones que no eran muy complejas: cuánto de verdad había atrás de unas declaraciones”, argumentó el intendente.