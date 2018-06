Sanguinetti insiste en la necesidad de un futuro gobierno de coalición

Hace poco más de un mes, dirigentes del Partido Colorado (PC), entre los que se encontraban los diputados Tabaré Viera, Germán Cardoso, Walter Verri y Conrado Rodríguez, le pidieron al dos veces presidente Julio María Sanguinetti (1985-1989 y 1995-1999) que volviera a la arena política como líder de un nuevo movimiento. Así fue como nació Batllistas. En 30 días, Sanguinetti participó en actos en Las Piedras y Malvín Norte, y además mantuvo una reunión con los dos dirigentes más importantes del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou (Todos) y Jorge Larrañaga (Alianza Nacional). En sus discursos, calificó de “fascistas” a los integrantes de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria y dijo que el presidente Tabaré Vázquez “está rodeado de incapaces”. Ayer, en el primer acto que el ex presidente, en esta etapa, protagonizó en la sede del Partido Colorado, volvió a arremeter contra el gobierno frenteamplista, pero esta vez por la seguridad y la educación. Dijo que en Uruguay hay un asesinato cada 19 horas, y que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, “en medio de una crisis” estaba en China, y ahora “parece que volvió de China pero en Uruguay no está”. Aseguró también que la droga está “envenenando a la sociedad y le dio al delito un factor de crueldad que antes no tenía”, aunque de eso “no se habla” desde el gobierno. Le reprochó al Frente Amplio (FA) la legalización de la marihuana, alegando que “hace seis años” se dijo que serviría para combatir el narcotráfico, pero este “desgraciadamente ha crecido”.

Sobre la educación, afirmó que el presidente Vázquez está mal asesorado, porque dijo que el gobierno de Jorge Batlle (1999-2004) le había entregado dos o tres escuelas de tiempo completo y así “hizo el ridículo”, pero reiteró que el actual mandatario no tiene intención de mentir, sino que recibe mala información. Además, opinó que la educación tiene que “mirar hacia el mundo, a este nuevo mundo digital”, en el que nuestro país debe “impulsar las actividades de exportación”, porque “Uruguay sólo crece cuando lo hace hacia afuera”. Sostuvo que “en este mundo” ni siquiera Estados Unidos puede actuar solo, ya que depende de China, y “con ese extraño presidente que tienen, tampoco pueden vivir fuera del mundo”.

Sanguinetti, que por lo dicho hasta ahora no será candidato a presidente pero sí encabezará una lista al Senado, destacó las bondades de los gobiernos de coalición. En vistas de que una encuesta dada a conocer el 1º de junio por la empresa Factum asegura que el PC tiene una intención de votos de 7%, sólo un punto por encima del Partido de la Gente, frente a 35% del FA y 32% del PN, el camino de la asociación con otros partidos parece ser el que recorrerán los colorados. “Se habla de nuestro pragmatismo, que no es sólo acomodarnos a la realidad, sino transformarla, [algo] que no se hace ni con gestos ni con discursos sino con los acuerdos necesarios”, sostuvo.

Algo que el novel sector parece no haber definido es el candidato a la presidencia. Tabaré Viera dijo a la diaria que no confirma ni descarta que vaya a postularse, y comentó que así como en un momento al PC le tocó perder, ahora está proponiendo cambios que “asustan a muchos”.

Por otra parte, Walter Verri dijo a la diaria que la idea del sector es “poner al partido en rodamiento”. Consultado sobre si la convocatoria de Sanguinetti no es una señal de falta de renovación, aseguró que con el ex presidente les “alcanza y les sobra”.