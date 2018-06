Siguen las negociaciones por Rendición de Cuentas

Mañana ingresará en el Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas, el último en el que el actual gobierno puede aumentar las partidas presupuestadas. Por eso los sindicatos del sector público buscan, a contrarreloj, avanzar en sus negociaciones con el Poder Ejecutivo.

En una reunión que tuvo lugar el miércoles con los gremios de la educación, el Ejecutivo ratificó que se asignarán 105 millones de pesos para que el Consejo de Educación Inicial y Primaria regularice la situación de 350 auxiliares de servicio. Los representantes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto y Laura Motta, confirmaron que enviarán al Parlamento un proyecto propio, con base en las necesidades del organismo. Por su parte, los sindicalistas del sector cuestionaron que el proyecto del Ejecutivo “no haya cumplido los compromisos asumidos en 2015 en materia salarial”, y que no corrija inequidades salariales entre docentes, al tiempo que demandan la creación de cargos en diferentes escalafones. También plantearon discutir en negociaciones bipartitas con el Consejo Directivo Central de la ANEP la reestructura en los sectores de administrativos, técnicos y de servicio; las políticas de género y contra la violencia doméstica; la nocturnidad y el pago de boletos para funcionarios no docentes. Motta dijo a la diaria que la ANEP pedirá 400 millones de pesos adicionales para la creación de cargos docentes y no docentes para los nuevos centros.

En tanto, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el Poder Ejecutivo no llegaron ayer a un acuerdo, y se volverán a reunir hoy a las 15.00. Federico Preve, director de la unidad de negociación del SMU, dijo a la diaria que el problema es el incremento salarial. Los trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) también seguirán negociando hoy; en cambio, los funcionarios del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente llegaron a un preacuerdo general relacionado con la reestructura del INAU.