Sindicato policial hará propuesta sobre seguridad al PIT-CNT

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) presentará al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT una propuesta para mejorar la seguridad. Patricia Rodríguez, presidenta de ese gremio, dijo a la diaria que la seguridad es un tema que, “mal o bien usado, está en el tapete”. Comentó que a todos “les rinden” los temas de seguridad pública, y que si bien hay personas que salen a la calle a protestar movidas por el dolor y con reivindicaciones genuinas, otras “la usan como botín” político. Sostuvo incluso que hay “quienes no quieren que se encuentren soluciones” porque les sirve que la seguridad esté en la agenda “para poder pegar”. A pesar de que Rodríguez no quiso adelantar cuál será la propuesta del Sifpom, desde hace tiempo ese sindicato demanda que el Parlamento apruebe un proyecto de modificación del artículo 26 del Código Penal, presentado en octubre de 2016 por el Partido Nacional (PN), que establece la presunción de legítima defensa por parte de los policías, y por lo tanto los exime de responsabilidad cuando causen un daño grave o gravísimo como reacción ante “una agresión ilegítima”, si existe “una necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño”, o no hay una “provocación suficiente por parte del que se defiende”.

A pesar de que Sifpom se manifestó en varias oportunidades a favor de esta iniciativa, en el PIT-CNT hay resistencias a su aprobación. José Fazio, coordinador de la Comisión de Seguridad de la central sindical en el Secretariado Ejecutivo anterior, dijo a la diaria que el proyecto “fomenta el gatillo fácil”. En la actualidad, esa comisión es coordinada por Mario de Saá, quien informó que el texto está en estudio y que aún no hay una posición tomada sobre él.