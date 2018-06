Sindicatos de la educación marcharán por el 6% del PIB

En la explanada de la Universidad de la República (Udelar) sonaba ayer al mediodía, "Estoy verde", de Charly García. Sobre el piso se extienden metros y metros de tela verde, todo en alusión a lo que será el lema de la campaña que comenzó ayer la intergremial universitaria: “Estamos verdes de esperar el 6%”. Los sindicatos de la Udelar, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) anunciaron ayer que el miércoles 13, a las 18.00, marcharán desde la explanada universitaria hacia la Torre Ejecutiva, en una movilización que tiene el objetivo de hacer confluir a todos los gremios de la educación. Los sindicatos de docentes y trabajadores de la educación pública ya adhirieron a la medida, así como gremios estudiantiles de Secundaria, Magisterio y el IPA. Tanto los funcionarios como los docentes convocan a parar ese miércoles, de 17.00 a 22.00.

“Vamos a hacer sentir al Poder Ejecutivo claramente el mensaje de que no se está cumpliendo la promesa que se tenía al asumir este período”, aseguró Alcides Garbarini, dirigente de AFFUR, quien cuestionó que el Ejecutivo haya presentado ayer a la bancada oficialista la propuesta general de la próxima Rendición de Cuentas, que no prevé llegar a invertir en educación el equivalente al 6% del PIB. “Ese proyecto no fue negociado con los trabajadores, y eso que tuvimos dos instancias tripartitas con el Ministerio de Economía, que no nos dio números ni perspectivas, simplemente se limitó a decir que iba a ser muy escaso el incremento”. Garbarini añadió que AFFUR tiene un convenio salarial firmado con la Udelar que “con este presupuesto va a ser muy difícil que se pueda cumplir”, y señaló que el gobierno “tampoco ha negociado con las autoridades de la institución”. Si bien en la tarde de hoy el Poder Ejecutivo presentará ante el Consejo Superior de la negociación colectiva del sector público los números generales de la Rendición de Cuentas, para los dirigentes será “como si se nos comunicara por la prensa, porque no hay una propuesta de diálogo”.

Nicolás Marrero, dirigente de ADUR, mencionó que las condiciones de trabajo de los docentes “han empeorado enormemente en estos últimos diez años: la matrícula estudiantil ha crecido 50% y se ha estancado la incorporación de docentes”. Dijo además que el salario de los docentes universitarios “está muy rezagado respecto de lo que es el resto de los empleados públicos o el resto del mercado laboral”, y señaló que la infraestructura se deteriora, llegando a condiciones de “hacinamiento estudiantil”. “Necesitamos llamar a los docentes de la universidad y a la población a que nos apoye en este reclamo”, afirmó.

Diego Pereira, secretario de organización de la FEUU, mencionó que la plataforma de su federación incluye el 6% para la educación para contar con un programa de 8.000 becas estudiantiles, para eliminar los cupos al ingreso de las carreras, para aumentar los docentes y para mejorar las condiciones de estudio, que actualmente “fomentan la deserción”.