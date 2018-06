Un Solo Uruguay se movilizará: alega que las medidas del Ejecutivo “no le movieron la aguja a nadie”

"Sale Uruguay a la cancha. Hace cinco meses el pueblo uruguayo del trabajo gritó bien fuerte 'basta'. Se viene cumpliendo todo lo que se advirtió, sin que el poder del gobierno reaccione”. Así, y acompañado con música de tintes épicos, arranca el spot que el movimiento Un Solo Uruguay (USU) compartió en su cuenta de Twitter para anunciar su movilización el lunes y el martes próximos. “Por nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestra dignidad, por nuestra identidad, avasallada como orientales, por la libertad perdida, por nuestro deber y compromiso como uruguayos, si no nos escuchan, que nos vean; nos vemos en las rutas”, finaliza.

Marcelo Nougué, integrante de USU, informó a la diaria que la protesta se hará en cerca de 30 puntos del país, incluyendo varias de las rutas principales (por ejemplo, 1, 3, 5 y 8). En cuanto a “la libertad perdida”, indicó que se refieren a los “derechos de los ciudadanos a elegir”, como en el caso de las “libertades vinculadas al tema financiero” (aludiendo a la bancarización obligatoria). “Obviamente que también hay problemas de libertades por la seguridad; por lo tanto, hay todo un conjunto de cuestiones que hoy están jugando, que coartan la libertad de las personas”, sostuvo el dirigente, y subrayó que plantean estas reivindicaciones porque el movimiento “nunca fue agropecuario”, aunque siempre estuvo vinculado “a la actividad en el interior del país” y a “las cadenas agroproductivas”.

Nougué subrayó que todas las medidas que planteó el gobierno (comunicadas en la cadena de televisión conducida por el periodista Fernando Vilar) “son muy parciales” y “muy sectorizadas”, y que “no le movieron la aguja a nadie”; de hecho, afirmó, “los problemas siguen tal cual". "Muchas de las medidas tomadas fueron para la tribuna, para la gente que no está vinculada a la producción. El planteo que se hizo en la cadena de Vilar lo contestamos casi punto por punto”, indicó el dirigente, y subrayó lo sostenido por USU en su cuenta de Twitter: que mientras que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dice en un comunicado que las caravanas de trazabilidad le cuestan a la sociedad “varios millones de dólares”, los productores pagaron, sólo el año pasado, 13.400.000 dólares por ese concepto y por la vacuna contra la aftosa.

Por último, Nougué comentó que espera que, luego de la movilización de la semana próxima, el Poder Ejecutivo “tome las medidas necesarias”, y que para eso no es necesario que se reúna con el movimiento. “Nosotros no queremos juntarnos por juntarnos ni para la foto. Queremos solucionar los problemas que planteamos. O sea que si el gobierno adopta algunas medidas vinculadas a la competitividad y a la supervivencia de las empresas y del pequeño comercio, de nuestra parte no necesitamos ninguna reunión”, aseveró.

En tanto, ayer varias gremiales rurales, entre ellas la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural, emitieron un comunicado en el que informaron que apoyan las movilizaciones convocadas para el lunes y el martes, con la intención de que el “país productivo sea una realidad y no una utopía política”. Alegaron, además, que “el tiempo transcurrido desde que el Poder Ejecutivo convocó a las Mesas de Trabajo ha sido más que suficiente para constatar la dificultad de este instrumento para construir acuerdos que satisfagan las urgencias de los sectores productivos en beneficio del desarrollo económico de nuestro país”.