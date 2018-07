Astorismo analiza que el FA como tal se vaya del Foro de San Pablo

La Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (CARIFA) se reunió el miércoles, y entre los puntos que discutió estuvo una propuesta de Asamblea Uruguay (AU) para que la fuerza política analice la pertinencia de su participación en distintos ámbitos internacionales, entre ellos el Foro de San Pablo (FSP). Sebastián Hagobian, de AU y miembro de la CARIFA, dijo a la diaria que el tema no se agotó y se seguirá debatiendo en la próxima reunión. Agregó que una de las posibilidades que considera su sector es que el Frente Amplio (FA) deje de participar como tal y que sigan en el FSP los sectores que lo deseen. Hagobian recordó que cuando se creó ese agrupamiento internacional, en 1990, los sectores entraron antes que la fuerza política, dado que el Movimiento Popular Frenteamplista, que lideraba Francisco Rodríguez Camusso, no estaba de acuerdo con participar y en estos temas se requiere consenso. Por lo tanto, ahora “se puede ir el FA y quedar los sectores” si quieren, alegó. Por último, señaló que obviamente hay grupos del FA que no están de acuerdo con irse del FSP, pero subrayó la necesidad de discutir “el viraje ideológico” de este y “las condiciones de participación”.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo a la diaria que aunque hubo dirigentes del FA que criticaron mucho la declaración de apoyo al gobierno de Nicaragua aprobada por el FSP, él entiende que no es pensable “bajo ningún concepto” que el FA o sus sectores se retiren, porque es “el único vínculo” que tiene la fuerza política con toda la región. “El Foro tiene aciertos muy importantes. Por ejemplo, todo el trabajo de seguimiento del proceso de paz en Colombia ha sido estupendo; el apoyo que se le dio a Lula [da Silva] también ha sido muy importante. Además, fue un elemento de unión de las fuerzas de izquierda cuando se produjo la caída del muro de Berlín”, sostuvo, y opinó que el planteo de Hagobian es para “marcar un perfil”, y no de AU en su totalidad.

Juan Castillo, del Partido Comunista (PCU), dijo a la diaria que no hubo un planteo formal de AU, y que él se enteró por la prensa. En cuanto a la declaración sobre Nicaragua del FSP, Castillo, que estuvo presente cuando se aprobó, está de acuerdo con ella: “Estoy convencido como persona y refleja la posición del PCU”, aseveró.