Botana ratifica que no será precandidato

El intendente nacionalista de Cerro Largo, Sergio Botana, viene siendo el portavoz del grupo de gobernantes departamentales escindidos de Alianza Nacional, pero reiteró que no piensa representar a este novel sector como precandidato en las internas. En declaraciones a El Profesional, de Cerro Largo, Botana dijo que no se postulará y que aspira a culminar su período como intendente. “Veremos a quién vamos a obligar a que sea candidato”, ironizó. El intendente sostuvo: “Es imprescindible para el país que haya un candidato que aporte esta manera de hacer acuerdos, de llegar a consensos en un tiempo en el que la política del país estará marcada por discusiones y donde seguramente nadie tendrá mayorías en la futura conformación del Parlamento”. Según sostuvo, el nombre que van a presentar puede ser incluso el de “algún intendente que no esté aún dentro del grupo”. Otro de los nombres que estaban sonando era el del intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien dijo la semana pasada a El País que no está en sus planes postularse.