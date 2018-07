Desde Alianza Nacional piden que ex integrantes de Junta de San José vayan a Comisión de Ética

Gonzalo Simone, secretario general de la Comisión Departamental del Partido Nacional (PN) de San José, dijo a la diaria que espera que el intendente José Luis Falero (PN) lleve a la Comisión de Ética nacionalista los casos del ex presidente de la Junta Departamental, Nelson Petre, y el ex secretario general, Alexis Bonnahón. A fines de junio, la Fiscalía pidió el procesamiento sin prisión de ambos por abuso de funciones.

Una comisión investigadora de la Junta presidida por Simone (Alianza Nacional, AN) concluyó que de julio de 2013 a julio de 2014 hubo excesos en los gastos del cuerpo, y después la propia Junta trasladó el caso a la Justicia. El dirigente destacó que fue AN la que propuso la investigadora, y que el Frente Amplio acompañó la iniciativa. Además, adelantó que cuando haya un pronunciamiento él mismo pedirá que la Comisión de Ética partidaria analice la situación, si no lo plantea antes otro nacionalista.

El Tribunal de Cuentas y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) hicieron sus propias indagaciones (la de la Jutep, solicitada por la Fiscalía, aún no es pública). Simone señaló que “si tuviera el informe de la Jutep ya llevaba el caso a la Comisión”, pero que aún no dispone de ese documento y no sabe cuando va a estar disponible.

En relación con la actividad política de Petre, dijo que en la actualidad no ocupa ningún cargo pero sigue militando en Todos, sector liderado por Luis Lacalle Pou, y que ingresó a la Junta electo por la Lista 50, del actual diputado Rubén Bacigalupe. Por su parte, Bonnahón es “hombre de confianza de Falero” y hoy es asesor de la intendencia, agregó Simone.