Dirigentes del MPP advierten que candidatura de Murro no es oficial

"El sector no se expidió oficialmente, la Dirección Nacional todavía no trató el tema, o sea que es en un marco especulativo", dijo a la diaria Sebastián Sabini, diputado Movimiento de Participación Popular (MPP), sobre la eventual precandidatura a la presidencia de Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social, que fue propuesta por José Mujica la semana pasada. El diputado señaló que si bien Murro es independiente, y en el sector están evaluando la posibilidad de apoyar a un candidato con ese perfil, “hay que ver si está habilitado o no a ser candidato”, ya que la duda está sobre la mesa gracias al artículo 195 de la Constitución de la República, que establece que los directores del Banco de Previsión Social “no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese”.

Sabini subrayó que hay “constitucionalistas de alto nivel” que están a favor de la interpretación de que puede ser candidato, pero también hay expertos del mismo nivel que opinan lo contrario. El diputado no tiene una opinión formada sobre el tema, y dijo que sería “un poco atrevido” de su parte expedirse, pero indicó que su habilitación es un tema “importante” que se debe solucionar. Además, sostuvo que hay que analizar qué posibilidades tiene Murro de “competencia real” y “si puede reunir apoyos más allá del sector”. En cuanto al énfasis que se hace desde el MPP sobre el perfil “independiente” que debería tener el postulante al que apoyen, Sabini dijo que es porque el candidato “tiene que trascender al sector” y porque se entiende que “con el panorama actual” es difícil encontrar un candidato dentro de MPP que traspase la agrupación. “El único que lo ha logrado hasta ahora es Pepe [Mujica]. Nosotros pensamos que es importante que en el Frente Amplio [FA] haya competencia en la interna. Por ahora, si bien no es oficial, todo el mundo asume que [el intendente de Montevideo] Daniel Martínez va a ser candidato, entonces creemos que es importante que exista un marco de competencia en la interna que actué para movilizar al FA”, señaló el diputado. Por último, sobre la posible candidatura de Yamandú Orsi, intendente de Canelones, Sabini dijo que a la hora de buscar varios apoyos “puede jugar en contra” que sea del MPP, pero, de todos modos, su nombre “está dentro de las posibilidades”.

Otro de los diputados del MPP, Daniel Caggiani, dijo a la diaria que le parece importante que el FA pueda discutir una “buena batería de propuestas a nivel programático” para que se pueda llegar al congreso de la fuerza política en diciembre con una “buena oferta electoral”, y además que se pueda ofrecer “un menú interesante” de candidatos, entre los que, a su juicio, está el ministro de Trabajo y Seguridad Social. “Murro es un gran compañero que tiene una trayectoria muy importante a nivel sindical. Después dirigió por mucho tiempo uno de los bancos más importantes, y desarrolló una tarea importante”, dijo Caggiani. El diputado prefirió no opinar sobre la posible inconstitucionalidad de la candidatura de Murro, aunque seguramente “puede haber dos bibliotecas” al respecto. “Desde el punto de vista de la persona, es importante que el FA lo pueda tener en cuenta a la hora de poder elegir candidatos. Pero hablo de él como de otros compañeros, como es el caso de Daniel Martínez, de Danilo Astori, de Orsi y de Carolina Cosse. Cualquiera de ellos me parece que puede aportar una mirada interesante”, indicó Caggiani.

Otros dirigentes del MPP se mostraron reacios a hablar de candidaturas, y alguno incluso señaló que no había hablado con Mujica sobre el tema. Un legislador del sector, al ser consultado por la posible candidatura de Murro, vaticinó que “en el ‘mundo Mujica’ vamos a estar todas las semanas teniendo un nombre diferente y nos vamos a volver locos”. El parlamentario agregó que no se puede correr de atrás todo lo que propone Mujica porque “va a inventar de todo un poco” y va a hacer que terminen “todos cansados”. “La verdad, no discutimos nada; [la candidatura de Murro] es de Mujica, pero no discutimos nada”, insistió.

En tanto, otro legislador del MPP, que prefirió no ser citado, señaló que Murro fue el posible candidato que manejó Mujica en la reunión que tuvo con la dirección del MPP, y que si bien esta lo aceptó, “es muy temprano y todavía hay que ver si puede o no”. El dirigente agregó que, a su modo de ver, tiene razón el abogado constitucionalista José Korzeniak, quien señaló a La Red 21 que el sentido del artículo 195 de la Constitución “es claro”, más allá de la confusión que pueda surgir si se interpreta textualmente. “Me parece que es absurdo que se pueda inhibir a una persona de ejercer un cargo público por un término de diez años”, dijo el abogado constitucionalista. El legislador del MPP indicó que en realidad la Constitución quiere impedir la postulación por un solo período de gobierno, y subrayó que Murro hace 26 años que no está sectorizado, por lo que puede ser el frenteamplista independiente que los represente “a todos”.