Discrepancias en Diputados por artículo que limita acciones judiciales contra el MSP

El artículo 188 del proyecto de Rendición de Cuentas dice que los pacientes tienen el derecho de acceder a medicamentos de calidad autorizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) e incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos, y añade que “la aplicación de este precepto excluye cualquier acción o atribución de responsabilidad que no se funde en su incumplimiento”. Según el diputado nacionalista Martín Lema, ese artículo es “inconstitucional”, una “vergüenza y un retroceso tremendo”, porque busca “blindar” al Estado ante la demanda por medicamentos de alto costo. Anunció que si no se retira del proyecto va a ponerlo a consideración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) e iniciará consultas sobre su contenido a las cátedras de derecho constitucional.

Lema, que participó ayer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados –a la que asistieron el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, y su equipo de trabajo–, dijo a la diaria que en esa ocasión los legisladores del Frente Amplio (FA) aseguraron que revisarían el artículo en cuestión, por lo cual espera que haya una marcha atrás o “por lo menos, una reflexión”. Una de las propuestas del diputado es que los tratamientos de alto costo se incluyan en el régimen de donaciones especiales que hoy rige, por ejemplo, para la Teletón. Así, los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) podrían recibir beneficios fiscales topeados cuando aporten dinero para la compra de esos medicamentos. También propone revisar las prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Recursos, porque considera que algunos de estos ya “se financiaban hace 20 años” y actualmente “no son de medicina altamente especializada”.

Por otra parte, Alejandro Sánchez (FA) dijo a la diaria que su bancada se va a expresar cuando los artículos se voten. “Yo di mi opinión personal: el artículo como está redactado no me gusta. Hay que mantener el derecho a la salud de las personas y el derecho a no erosionar el sistema”, comentó, y sostuvo que si bien la finalidad del artículo es mantener ese equilibrio, la manera en que está planteado “no lo logra”. Para Sánchez, primero habría que ver si es un asunto para tratar en la Rendición o para otra instancia. Señaló que ayer se planteó la posibilidad de estudiarlo en profundidad con el aporte de todos los partidos, algo que considera “interesante”. También sostuvo que el Estado tiene que “velar por tener una canasta de medicamentos” sobre los que haya “evidencia científica” de que “aportan a la salud de los ciudadanos” y “no dejar que los piratas de la salud lucren con la necesidad de la gente”.

Lema opinó que no es la primera vez que el FA “pretende limitar las acciones judiciales de los usuarios”, ya que lo hizo en el proyecto de presupuesto de 2015 “y logramos corregir la redacción”, pero “ahora nos volvemos a encontrar con lo mismo”.

El “corralito mutual” no tiene que ver con la Rendición, pero ayer se habló de él en la Comisión y, según Lema, Basso no pudo asegurar que el año que viene no se vuelva a suspender su levantamiento. Sobre esto, Sánchez sostuvo que, como la pregunta de Lema no correspondía a ese ámbito, el ministro sólo dijo que se hará el anuncio cuando sea pertinente.

El legislador del FA destacó la importancia del artículo 187, que permite al MSP, de oficio, registrar fármacos. “Hay medicamentos que son baratos y los laboratorios no los registraban, por lo que no se podían exigir en la canasta de prestaciones; ahora lo va a hacer el MSP”, explicó.