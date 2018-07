El Frente Amplio retira artículo que blindaba al MSP ante posibles demandas

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) decidió retirar parte del artículo 188 del proyecto de la Rendición de Cuentas. Luis Gallo (Asamblea Uruguay) dijo a la diaria que ese texto se desglosará y pasará a la Comisión de Salud. El artículo establecía que los pacientes tienen el derecho de acceder a medicamentos de calidad autorizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos, y hasta ahí no hubo problemas, pero se agregaba: “La aplicación de este precepto excluye cualquier acción o atribución de responsabilidad que no se funde en su incumplimiento”. Con esa redacción, el MSP quedaba protegido ante demandas judiciales o administrativas por medicamentos de alto costo no comprendidos en el mencionado formulario. Gallo comentó, con miras al tratamiento posterior del tema, que si bien es de suma importancia garantizar el acceso de los pacientes a medicamentos, también es necesario asumir que “el presupuesto es finito” y no es posible cumplir con todas las eventuales expectativas. Los frenteamplistas Darío Pérez (Liga Federal) y Alejandro Sánchez (MPP) ya se habían mostrado desconformes con la redacción del artículo, y el segundo había dicho a la diaria que se buscaba un equilibrio entre el derecho a la salud de las personas y la protección del sistema, pero no se lograba.

Desde la oposición, el nacionalista Martín Lema había sido el más crítico. Dijo el diputado que ese artículo era "inconstitucional", una "vergüenza y un retroceso tremendo".

Nuevas jornadas

La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados recibió ayer a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, y al secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma. La presidenta de la comisión, Lilián Galán (Frente Amplio), dijo a la diaria que De León confirmó que se superará la meta de construcción de viviendas por el sistema cooperativo. Estaba previsto construir un total de 10.000 durante este período de gobierno, y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua venía señalando el aumento de la demanda y reclamando presupuesto para 4.000 más. Galán dijo que se le asignarán a este rubro alrededor de nueve millones de dólares para 2018, y casi 28 millones de dólares para 2019.

En el inciso presupuestal correspondiente a Presidencia, uno de los artículos más cuestionados es el 27, que crea los cargos de secretario nacional de Ciencia y Tecnología y secretario nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. La principal crítica es que las tareas de esos nuevos jerarcas se superponen con las de otros organismos ministeriales. Según Galán, De León explicó que se trata de cargos previstos en el Presupuesto Quinquenal que tendrán la tarea de coordinar el trabajo de distintos ministerios. Aseguró que fue la academia la que reclamó, en 2015, la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y posteriormente el cargo de secretario nacional.

Mañana, jueves, irá a la comisión el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. El diputado nacionalista Juan José Olaizola adelantó que le consultará sobre lo que detecta como una incongruencia entre los números de esta rendición y las de las anteriores: “Al terminar 2015, se decía que habían hecho obras viales por 197 millones de dólares, cuando cerró 2016 nos dijeron que las obras eran por 244 millones de dólares, y en esta rendición, en el bienio 2015-2016, le suman 111 millones de dólares”. Dijo, además, que en 2017 la Corporación Vial del Uruguay, “que escapa al control del Parlamento y del Tribunal de Cuentas”, realizó según esta rendición obras por 377 millones de dólares, pero “en una emisión de abril de este año decían que las obras eran por 268 millones de dólares”. “Hay 100 millones de diferencia: claramente, o se le está mintiendo a los bonistas o se le está mintiendo al Parlamento”, sostuvo.