FUCVAM realiza hoy intervención urbana frente al Palacio Legislativo

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) realizará hoy una intervención urbana que consiste en la colocación de “casitas de cartón” en la explanada del edificio anexo del Palacio Legislativo. La actividad empezará a las 18.30 y a las 19.00 habrá una oratoria. La presidenta de FUCVAM, Alicia Maneiro, explicó a la diaria que tanto en la sede de la federación como en distintas cooperativas de vivienda se hicieron alrededor de 500 casitas de cartón que “se van a dejar simbólicamente en la explanada del Palacio”.

FUCVAM tiene una plataforma reivindicativa cuyo primer punto es el reclamo de que todas las cooperativas de vivienda paguen 2% de intereses por los préstamos. “Hoy tenemos un movimiento cooperativo partido en dos. Todas las cooperativas que construyeron previo al año 2008 están pagando 2%, mientras que aquellas que construyeron a partir de la reglamentación de 2008, están pagando 5,25%. Consideramos que el movimiento es uno solo y que la tasa de interés de 2% cubre los gastos administrativos y de gestión del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente [MVOTMA]”, explicó. En este sentido, para Maneiro se trata de “una decisión política y no económica”, ya que hicieron los cálculos y "no hay pérdida de recaudación si todo el movimiento paga 2%”. “Por el contrario, se recaudaría un poco más de lo que se está recaudando si todas las cooperativas pagaran el 2%. Y además, muchas familias que están pagando esa cuota de casi un 30% más podrían destinar más recursos a satisfacer necesidades básicas importantes que hoy no están pudiendo cubrir por cumplir con el compromiso del repago”, añadió.

No IVA

Otra de las reivindicaciones de FUCVAM es la exoneración del IVA a la compra de materiales de construcción. “Las empresas que construyen bajo el paraguas de la ley de vivienda de interés social están exoneradas de pagar el IVA de los materiales de construcción. Eso mismo exigimos para las cooperativas de vivienda. El IVA encarece los proyectos y lo devolvemos [al IVA] a un 5,25% durante 25 años, o sea que lo pagamos con creces. Deberíamos estar exoneradas, como las empresas”, explicó Maneiro.

La presidenta de FUCVAM opinó que “la única manera de establecer una política de Estado en el tema vivienda es tener una política a largo plazo” y "crear un fondo nacional de vivienda que tenga recursos propios y que no dependa de cada asignación presupuestal, como hasta ahora”. “El presupuesto de vivienda tiene que ser independiente, debe estar nutrido por un fondo nacional de vivienda, como lo establecieron los legisladores en la Ley 13.728 de 1968”, dijo Maneiro.

La cooperativista afirmó que, “más allá de todo lo que se ha hecho en torno al tema de la vivienda” en la última década, “las políticas de vivienda de los últimos gobiernos no han podido abatir el déficit habitacional existente”.

Finalmente, explicó que ahora la movilización es frente al Palacio Legislativo por dos razones. Primero porque ya han mantenido “instancias con el Poder Ejecutivo”. “Nos reunimos en una mesa tripartita convocada por el presidente Tabaré Vázquez en la que participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del MVOTMA, y se elaboró un borrador de documento que fue elevado al presidente. Ahora estamos a la espera de que él nos reciba para poder charlar sobre los temas que hablamos en la mesa tripartita”, explicó. Y segundo, porque según Maneiro “los legisladores también tienen que ser sensibles a esta situación”.