Harrison Ford quiere protagonizar una película sobre La llamada de la selva

Incansable protagonista de sagas de aventuras, Harrison Ford anda ahora con ganas de participar en una versión fílmica de The Call of the Wild (1903), la novela que en español se hizo conocida como La llamada de la selva y que es, para muchos, la más importante de las obras de juventud del escritor estadounidense Jack London.

La noticia, que el portal especializado Vanity difundió ayer en carácter de “exclusividad” y que a las pocas horas había sido recogida por diversos medios, se completa con la información de que la cinta sería dirigida por Chris Sanders (Lilo & Stitch, 2002; Cómo entrenar a tu dragón, 2010; y Los Croods, 2013), tres veces nominado al Oscar por su trabajo como realizador de películas de animación, mientras que la adaptación de la novela de London estaría a cargo de Michael Green, guionista de Logan y Blade Runner 2949 (ambas de 2017).

Esta no será la primera vez que la novela de London llegue al cine: en 1935 hubo una versión de William Wellman que tuvo a Clark Gable como protagonista; en 1972 Charlton Heston fue el héroe de la adaptación dirigida por Ken Annakin, y en 1997 Rutger Hauer protagonizó una película dirigida por el checo Peter Svatek. Hubo también versiones para televisión y numerosísimas adaptaciones gráficas.

En rigor, el protagonista de la novela de London es un perro, Buck, que tenía una vida plácida de mascota hasta que unos malvivientes lo robaron y vendieron para pagar una deuda de juego. La buena salud del animal terminará por sellar su destino como perro de trineo en Alaska. Allí conocerá el maltrato, el hambre y la violencia a manos de dueños codiciosos y desalmados, hasta la aparición de Thornton, un hombre valeroso y justo que lo librará de su mala vida y se mostrará siempre orgulloso de su compañía. El personaje de Thornton es, precisamente, el que Ford aspira a obtener en esta oportunidad.

La nueva película, que será producida por Erwin Stoff para 20th Century Fox, comenzaría a rodarse en setiembre.

Harrison Ford, de 76 años, estuvo nominado al Oscar en 1985 por Único testigo, pero su nombre está asociado sobre todo a los personajes a los que dio cuerpo en las sagas Star Wars, Indiana Jones y Blade Runner.

En 2015 volvió a encarnar a Han Solo en Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza, y el año pasado fue nuevamente el detective Rick Deckard en Blade Runner 2049. La semana pasada, la empresa Disney confirmó que Ford volverá a la piel de Indiana Jones para la quinta entrega de la saga, que será estrenada en 2021.