Hoy arranca la 16ª edición de los premios Graffiti

A las 20.30, en la Sala Zitarrosa, tendrá lugar la ceremonia de lanzamiento de la edición número dieciséis de los premios Graffiti a la música uruguaya. El evento contará con los shows en vivo de Papina de Palma, Nicolás Molina, Daniel Drexler, Travelin’ Irvins, Valeria Gau y Miway.

Entre las categorías que se premiarán hoy se destaca la de Mejor álbum de rock y pop alternativo, en la que está el octavo disco de Buenos Muchachos (no tiene nombre, se lo conoce simplemente como #8), uno de los mejores de la carrera del grupo y gran candidato a llevarse la distinción. También pelearán por el premio Canciones aferradas, de Alejandro Ferradás, El hogar de los distintos, de Walter Bordoni, Tambor del cosmos, de Campo, y Pactos, de Alfonsina (otro de los candidatos fuertes). Otra categoría importante es la de los debutantes: Mejor artista nuevo. Allí hay para todos los gustos. El disco de hip hop Desahogo cultural, de Kung-Fú OmBijam; el pop de Diego González incluido en su debut en las bateas, Uno; el cruce de raíces uruguayas de Desorbitar, el álbum de Sebastián Prada; el punk rock adolescente de La Hoja en la Rama con su disco homónimo, y el indie rock de Desayuno Continental y su álbum Todas las mentiras que querías escuchar.

En la categoría Mejor edición especial hay varios pesos pesados de la música vernácula. Además de Turista, de Pedro Restuccia, aparece Jaime Roos con La colección, una caja editada por Montevideo Music Group que contiene Cine Metropol (2013) y los álbumes en vivo Hermano te estoy hablando (2009) y En vivo en el Río de la Plata (2014), una compilación de canciones que el creador de “Brindis por Pierrot” compuso para películas, series de televisión, obras de teatro y publicidades (como “El grito del canilla”). Por otro lado, dos de las grandes bandas del rock uruguayo también están en la pelea con DVD/CD que registran toques en vivo. La Vela Puerca, con su Festejar para sobrevivir (grabado en el show en el Velódromo con el que festejaron sus dos décadas) y La Trampa, con Mar de fondo (filmado en los shows de regreso de 2016, en el Teatro de Verano). Estos dos últimos también se disputarán el premio de Mejor álbum en vivo, junto con Histórico, de Pepe Guerra y Larbanois & Carrero (grabado en 2016 en el Teatro de Verano), Mateo x 6 en vivo, de Mateo x 6, y Socio de cámara, de la banda Socio.

En la categoría Mejor álbum de jazz están nominados los discos Árbol, de Gonzalo Levin, Confidence 2, la película, de Rubén Rada, Illegal grooves, de Nacho González, The color of notes, de Federico Britos y Jorge García, y Viaje imaginario, de Daniel Bertolone y Expreso Groove. El disco de Rada también aparece entre los elegidos para ganar Mejor álbum de candombe fusión, junto con Amigo imaginario, de Trío Ventana, Beatificando, de La Calenda Beat, Músicos ambulantes, de Edú Pitufo Lombardo, y Sabandija, de La Ventolera. En tanto, en la categoría Mejor álbum de música instrumental está 60 años no es nada, de Julio Frade, Belvedere, de Esteban Klísich, Clave Sur, de Gustavo Pájaro Ogara, SimpleMente, de Gustavo Ripa, y Tríos uruguayos, de Ricardo Nolé.

En Mejor álbum de hip hop encontramos Desahogo Cultural, de Kung-Fú OmBijam, En la misma mesa, de Borsa Tosca, Recordis, de Dostrescinco, Sustancia, de Zalo Solo, y Tango, rap, cuero, de Eduardo Yaguno. Por otro lado, los que competirán por llevarse el premio a Mejor álbum de música electrónica serán Armando, de Electroump, El Otro - remixes y rarezas, de Walas, Glitch (The Remixes), de Eros White, Los 7 Pescados Capitales, de Caballero Reynaldo & Andrés Mastrangelo, y Real, de Gia Love.

Por último, otra de las categorías destacadas que se entregará hoy de noche en la Zitarrosa es Mejor álbum indie. En ella compiten los discos De cuando aluminé, de Toto Yulelé, Desinfecten, de Elniño Quetocafuerte, Instrucciones para convertirse en hombre bala, de Fede Baccino, Maquinaire, de Vincent Vega, y Todas las mentiras que querías escuchar, de Desayuno Continental.

La ceremonia principal de los premios será el 31 de julio en el Auditorio del SODRE, y tocarán Rossana Taddei, Fernando Cabrera, Campo, Copla Alta, Tabaré Cardozo y Fata Delgado.

No todo es música

Además, hoy se entregarán premios a dos categorías ajenas a la música en sí. En Mejor diseño de arte aparecen también el octavo disco de Buenos Muchachos y Pactos, de Alfonsina, además de Fuera de la realidad, el primer disco solista de Santiago Tavella (El Cuarteto de Nos), bajo el nombre de Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto, Monstruo familiar, de Jhona Lemole, y Turista, de Pedro Restuccia. También se dará premio a Mejor libro sobre música uruguaya. Los nominados son Es fácil desviarse. Conversaciones con Alberto Mandrake Wolf, de Mauricio Bosch (Estuario); El montevideano, vida y obra de Jaime Roos, de Milita Alfaro (Planeta); Montevideo sonoro, la vuelta a la ciudad en 300 canciones, de Daniel Machín y Gabriel Bentancor (Ediciones B); Tango que me hiciste mal, de Gabriel Peveroni (Estuario), y La Trampa: sin miedo en la oscuridad, de Ignacio Martínez (Fin de Siglo).