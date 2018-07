Lacalle Pou insistió en firmar un TLC con Cuba

El senador del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou (Todos) dijo ayer que para que el país salga adelante se tienen que aplicar medidas “drásticas”, como la rebaja de los combustibles y la electricidad. Además, aseguró que Uruguay tiene que salir a negociar con todo el mundo: “No me importa si son comunistas, socialistas o capitalistas: si me compran lo que hacen los uruguayos son amigos míos”, expresó en el Congreso Nacional del Herrerismo.

Lacalle Pou dijo que habría que firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Cuba, porque las economías de la isla y de Uruguay son complementarias. “En algún momento se terminarán de abrir [en Cuba] y sacarán la palabra ‘comunismo’ de la Constitución. ¡Hay que avivarse, muchachos! Si hay algo que nos caracteriza a los uruguayos es la viveza criolla, vayamos desde la isla de Cuba a cualquier país que necesite lo que hacemos. El mundo moderno va a exigir relaciones touch and go, porque la oferta y la demanda se van a generar bien rápido”.

El senador dijo que el gobierno del Frente Amplio (FA) “confunde al poder”, que ya no es un fin para lograr “libertad, igualdad y justicia social”, sino que la fuerza política “se quiere quedar en el gobierno y ya no le importa la gestión”. Sostuvo que no son las mayorías parlamentarias la causa de que la oposición no sea escuchada, sino “la soberbia del gobierno” lo que lo impide.

El nacionalista apuesta por el fortalecimiento de “los que emprenden” para generar trabajo. “Si no fortalecemos a los que invierten, a los que todos los días hacen andar al país; [...] a esos hay que sacarles las anclas, hay que darles motivos para que contraten a otra persona, para que gasten, emprendan e inviertan”.

Lacalle Pou también anunció que a partir de mañana Todos, su bloque político, realizará una serie de cabildos abiertos en todo el país, durante 28 días, para discutir el programa, con la finalidad de que nadie diga que se hizo “desde las oficinas”. La propuesta fue cuestionada por el presidente del FA, Javier Miranda, que en varias oportunidades sostuvo que la iniciativa se trata de un “casting programático”.

Por su parte, el senador herrerista Luis Alberto Heber dijo a la diaria que uno de los propósitos del congreso fue establecer la estrategia del sector en las elecciones internas, ya que el mecanismo cambió. Dijo que en esta oportunidad, al contrario de lo que pasó en las anteriores, el bloque Todos irá con cuatro listas al senado: el Movimiento Dale, liderado por el intendente de Florida, Carlos Enciso; Aire Fresco, del propio Lacalle Pou; el Espacio 40, del senador Javier García, y el Herrerismo.

En el congreso Heber habló sobre la seguridad y la “sociedad del trabajo”. Dijo que la seguridad para el FA es un “tema ideológico”. Para el senador, el oficialismo cuestiona “al sistema capitalista, que es el que fabrica delincuentes”. Aseguró que para el gobierno el delincuente “es una víctima de la sociedad y no alguien que viola sus leyes. Es alguien a quien hay que atender y contemplar”. Para Heber esta idea es la que hace que el gobierno no sienta la necesidad de reprimir y combatir el delito. No obstante, el senador sostuvo que los gobiernos socialistas son “mucho más duros contra las delincuencias que los gobiernos capitalistas. Sólo hay que preguntar cómo resuelven China o Cuba la delincuencia: los matan”. Si bien reconoció que en algunos estados de Estados Unidos también rige la pena de muerte, sostuvo que en los gobiernos socialistas, si se aplicara el criterio que hay en Uruguay, “no deberían ser tan duros”.

Con relación a las propuestas concretas del sector para combatir la inseguridad, aseguró que en el congreso no se plantearon soluciones concretas, sino abordar el problema desde “una posición distinta a la de este gobierno”: “No culpamos a la sociedad ni a este sistema de convivencia social”.

A pesar de que no fue algo que se discutió en el congreso, para el herrerista una de las causas de la delincuencia son las drogas. “Todo el negocio que hay detrás de la droga es el que ha generado el crecimiento de la delincuencia”, aseguró. Para el senador no se trata sólo de la pasta base, sino de todo el narcotráfico, que es “el gran causante de la situación que estamos viviendo”.

Sobre la “sociedad del trabajo”, afirmó que el Estado creció “en la peor de sus facetas”, que es el “Estado empresarial”, el que “fabrica perfumes, repelentes y alcoholes de todas las variedades”. Sostuvo que el FA fracasó en ese “Estado empresarial”, que significó el encarecimiento de los servicios y hace que haya combustibles, energía y comunicaciones caras.

“Han aparecido empresas nuevas que hacen cosas que no tienen sentido”, dijo Heber. Como ejemplo puso a “16 empresas hijas de ANCAP que, a pesar de que algunas de ellas son monopólicas, no son rentables”. Heber aseguró además estar de acuerdo con el “Estado social”, pero no para “congelar el asistencialismo que se hace en el Ministerio de Desarrollo Social, sino para que pueda volver a trabajar la gente que tiene que salir de la pobreza”.