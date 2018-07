Malestar en Alianza Nacional por los dichos de Antía sobre la propuesta de Larrañaga

El intendente nacionalista de Maldonado, Enrique Antía, manifestó ayer, entrevistado en el programa de radio En Perspectiva, que está en contra de la reforma constitucional que propuso Jorge Larrañaga para establecer cambios en la política de seguridad pública. El intendente fundamentó su rechazo señalando que esa iniciativa “no conduce a nada”. “Me parece que es una señal de ‘aprovechemos la calentura de la gente’, como que Larrañaga se reposiciona con la juntada de firmas y me parece que lo importante no es ese mensaje”, sostuvo.

Más adelante, Antía subrayó que al decir “firmen esto, síganme que esta es la solución”, cuando se trata de un tema “tan grave para el país”, estaría “dejando por fuera a mucha otra gente que puede aportar en eso para agarrar de una vez por todas al toro por las guampas”. Por lo tanto, consideró que la campaña “es una falta de respeto” hacia otros sectores y partidos políticos a los que se deja “fuera de una discusión de seguridad que es elemental y básica para la gente”. El intendente aseveró que no puede decir “Síganme los buenos, vamo’ arriba” (frase que atribuyó al personaje de westerns Hopalong Cassidy), cuando después hay que sentarse en una mesa para “escuchar a los demás y generar una opción”. “Entonces, en este tema de seguridad yo jamás habría encarado esto de las firmas. Me parece que no va a llevar a nada, que puede ser hasta un búmeran. Hay que encarar las cosas de otra manera. Es un tema bien grave, estos días estuve escuchando opiniones de la gente y la verdad es que desde la Justicia, desde los fiscales, desde las cárceles, desde la acción, desde la gestión, desde la inversión, es un tema bien complicado pero que hay que resolver en este país, no puede ser que no se resuelva en un país de tres millones y medio de habitantes”, sentenció Antía.

Cabe recordar que el intendente de Maldonado es uno de los dirigentes que abandonó Alianza Nacional (AN), el sector de Larrañaga, para formar un nuevo grupo. El malestar en filas de su antigua agrupación no tardó en manifestarse. El diputado Pablo Abdala escribió en su cuenta de Twitter: “Lamento que Antía opine de esta manera. Me sorprende. Se puede compartir o no la recolección de firmas, pero los que la impulsamos no le faltamos el respeto a nadie. Falta de respeto es, en vez de discrepar con la idea, descalificar al que la propone”.

Consultado por la diaria, Abdala opinó que las expresiones de Antía fueron realizadas “en medio de todo un desarrollo dialéctico y sin pensar mucho” en su alcance, porque en realidad la referencia no se limita solamente a Larrañaga, sino que se extiende a todos los legisladores de AN que están “comprometidos con esta campaña, recogiendo firmas”. “Probablemente el intendente Antía no haya pensado cabalmente lo que dijo, porque si no, caería en una contradicción, ya que la misma intención que nos atribuye a nosotros se la estaría atribuyendo a sus propios compañeros de sector que firmaron la propuesta. O estaría considerando que sus compañeros no advirtieron que en realidad la propuesta no es genuina, porque por algo firmaron, entre ellos, el intendente [de Treinta y Tres] Dardo Sánchez”, finalizó Abdala.

“No son para cualquiera las botas de potro”, comentó a la diaria otro dirigente de AN, molesto con los dichos de Antía. “Es incomprensible que en lugar de cuestionar al gobierno por su mala gestión en seguridad se ataque a un compañero blanco, que es el único con una propuesta arriba de la mesa”, agregó.