Mercosur y Alianza del Pacífico acuerdan plan de acción sobre comercio y movilidad

La XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP), que concluye hoy en Puerto Vallarta (México), es un reflejo de los nuevos vientos políticos que soplan en la región. Por un lado, el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, un país que estuvo distanciado de la AP desde la creación de ese bloque pese a pertenecer geográficamente al Pacífico, está dando señales de acercamiento. El ministro de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Pablo Campana, dijo que su país procura incrementar el intercambio comercial con la AP, “más allá de que a futuro podamos ser miembros plenos, algo que llevará aún mucho tiempo”, indicó, según recogió El Telégrafo de Ecuador. Además, están en conversaciones avanzadas para integrarse como estados asociados a la AP Nueva Zelanda, Canadá, Australia y Singapur.

Por otro lado, el Mercosur mostró la jerarquía que otorga al diálogo con la AP con la presencia de sus presidentes hoy en México, en la primera cumbre conjunta de ambos bloques. El mandatario brasileño Michel Temer dijo ayer que el acercamiento entre los dos mecanismos de integración es un “imperativo histórico”, y Uruguay lo fijó como uno de los objetivos de la presidencia pro témpore del Mercosur que desempeña durante este semestre.

Entre el sábado y ayer, los coordinadores nacionales y los ministros de los países de la AP y del Mercosur estuvieron definiendo en Puerto Vallarta dos documentos que hoy firmarán los presidentes. Uno será una declaración conjunta y en el otro se definirá un plan de acción a largo plazo. Según contó a la diaria el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, los capítulos que integran el plan son: bienes, barreras no arancelarias y cooperación regulatoria; promoción comercial y promoción de pequeñas y medianas empresas; comercio de servicios y facilitación del comercio de servicios; facilitación de inversiones; comercio inclusivo –aquí se habló de promover la participación de empresarios en las iniciativas de ambos bloques–; movilidad e intercambio académicos y becas en materia de formación; acciones en materia turística y de cultura; movilidad de personas y facilitación de documentación.

“Se trata de un plan de acción para este proceso de convergencia en la diversidad entre Mercosur y AP, que no son la misma cosa, ciertamente, ni en sus objetivos ni en su formato, pero que tampoco son sistemas excluyentes o incompatibles. Se trata de converger desde la diversidad, de converger en aquellos puntos que tenemos en común”, explicó Bergamino. El subsecretario acotó que más que hacer “grandes planes y programas de acción”, se apunta a “agendas cortas, modestas pero realizables y creíbles”, porque “ponerte grandes objetivos y luego no cumplirlos genera una situación de descreimiento, de frustración, que no hace bien”. Agregó que se trata de que la gente sienta que la integración le facilita “el diario vivir”.

Por su parte, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la cancillería brasileña, Paulo Estivallet, destacó que el plan de acción habilitará un trabajo técnico conjunto en los próximos meses y destacó “la importancia simbólica de que los dos principales agrupamientos de la región, que responden por 90% del PIB de América Latina, estén dando un impulso político a este esfuerzo de aproximación”.

Uruguay es miembro observador de la AP, conformada por Chile, Colombia, México y Perú. El año pasado anunció su intención de ingresar como Estado asociado, pero finalmente decidió avanzar junto al Mercosur en los mecanismos de convergencia con el bloque del Pacífico. Según explicó el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, Juan Labraga, en entrevista con la diaria el 27 de junio, Uruguay “está tramitando todo el proceso vía Mercosur”, en busca de acuerdos en facilitación del comercio, requisitos técnicos y servicios, principalmente.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, participó ayer como observador en una reunión de la AP sobre financiamiento, y Bergamino hizo lo propio en un encuentro sobre cooperación. Además, la delegación de la cancillería uruguaya mantuvo reuniones bilaterales con autoridades de Canadá, Nueva Zelanda, Indonesia y Rumania. Por otra parte, en el marco del encuentro en Jalisco, el Mercosur firmó con Singapur un acuerdo para iniciar negociaciones comerciales.

Tras la cumbre de hoy, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, en su carácter de presidente pro témpore del Mercosur, y el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, como presidente pro témpore de la AP, darán una conferencia de prensa en la que leerán una declaración conjunta. Según informó Bergamino, en ella se ratificará el compromiso de los dos bloques de seguir adelante con el proceso de convergencia. Luego, Vázquez viajará a Guadalajara para recibir un doctorado honoris causa que decidió otorgarle la universidad de esa ciudad mexicana, antes de retornar a Montevideo.