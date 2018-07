Murro citado a Comisión de Cooperativismo por conflicto en Conaprole

La Comisión Especial de Cooperativismo de la Cámara de Diputados decidió ayer convocar con carácter “grave y urgente” al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, después de recibir a representantes de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole). Dos integrantes del directorio de la empresa y el gerente de recursos humanos, Gabriel Calabuig, fueron llamados a esa comisión parlamentaria por iniciativa del diputado nacionalista Rodrigo Goñi, después de que se desatara un conflicto con la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

Según informó a la diaria el presidente de la comisión, el también nacionalista Richard Charamelo, las denuncias que hicieron los directivos de la principal industria láctea del país “son preocupantes”. El legislador dijo que se informó que “a los remitentes de leche, a los productores, hace cuatro años que no se les aumenta el precio de la leche” y que en pocos años “se perdieron, sólo en Conaprole, 100 productores, que dejaron de lado sus tambos”. Pero los directivos también denunciaron acciones de “coacción por parte del sindicato, amenazas de violencia emocional y psicológica dirigidas al directorio y a representantes de empresas tercerizadas que contratan con Conaprole, como por ejemplo, no dejarlos ingresar a las plantas”, explicó Charamelo. “Se habló de más de 30 denuncias en el último tiempo, de agravios y de situaciones que son peligrosas de concretarse, y se habló de que el gobierno no ha tenido repuestas para una empresa que tiene 75% del total de la leche que produce el país”, agregó. Por su parte, Goñi argumentó que Murro “debe ser llamado a responsabilidad, y sobre todo hay que exigirle que adopte de inmediato las medidas urgentes para que Conaprole pueda ejercer sus derechos legítimos de propiedad y dirección”.

La comisión citará a Murro para el lunes 23 de julio a las 14.00 y convocará para la misma sesión, pero más tarde, a la AOEC.

Vale recordar que el conflicto comenzó el 21 de junio, cuando la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea resolvió no realizar horas extras ni trabajar en horario de descanso a partir de la negativa por parte de la directiva de Conaprole a negociar con el sindicato ciertos temas, en particular los que implican un aumento de la masa salarial. El lunes, varias asociaciones de productores que remiten leche a la cooperativa mandataron al directorio a no negociar con la AOEC hasta que esta no levante sus medidas.